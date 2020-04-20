Власти Федерации БиГ заселили тысячу мигрантов в сербское село

20.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Администрация мусульмано-хорватского энтитета БиГ разбила мигрантский лагерь рядом с православным храмом. Кроме того приезжим провели воду, электричество и интернет, чего сами местные сербские репатрианты не могли добиться от властей последние 25 лет.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничто не случайно, особенно когда мигранты переезжают из Бихача (города, населенного бошняками-мусульманами – ред.) в деревню Липа (куда пытаются вернуться сербские беженцы – ред.) на пасхальные каникулы, и им устраивают лагерь в ста метрах от Храма Вознесения, – прокомментировал ситуацию лидер ячейки самой крупной партии боснийских сербов ближайшего городка Босански Петровац – Союза независимых социал-демократов, Неманья Давидович. – Все это было хорошо организовано, продумано и оплачено большими деньгами.

Если бы власти в Федерации БиГ заботились о нас, кто живет здесь, так же, как и о мигрантах, независимо от того, сербы ли мы, бошняки или хорваты – нам было бы жить намного лучше».

мигрантский лагерь в селе Липа

Ранее Комитет по защите прав сербов в Федерации Боснии и Герцеговины заявлял, что недопустимо создавать центр для мигрантов в сербском селе Липа, которое, в свою очередь, окружено другими сербскими селами.

Что характерно, ранее мигранты, прибывающие в Липу, обитали в населенном бошняками городке Бихач, где с их появлением резко выросла криминогенная обстановка, что вызвало резкое неприятие местных жителей и руководства муниципалитета, неоднократно обращавшегося с жалобами в Сараево.

«Страшно представить себе, что теперь наши соседи – выходцы из азиатских стран, – поделился своими переживаниями глава общины соседней сербской деревни Врточе Здравко Атлагич. – При этом никого не волнует, что думают об этом переселении они сами, и мы – сербы или бошняки из Петроваца. По крайней мере, они могли отодвинуть мигрантский лагерь от сербского православного храма».

Сами жители села Липа не могут вернуться домой, поскольку власти не подводят к населенному пункту необходимые коммуникации. Сейчас в деревне живет только одна смешанная бошнякско-сербская семья, дом которой не подключен к водо- и электроснабжению.

После войны липчане покинули свои дома и, похоже, теперь из-за новых соседей уже никогда не вернутся в них

Липа исторически входила в общину Босанский Петровац с центром в одноименном городе, населенную преимущественно сербами: в 1991 году сербы составляли там 11 тысяч 600 человек населения, в то время как бошняки – 3 тысячи 200.

Однако решением американских геостратегов эта территория, согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, отходила к Федерации (мусульмано-хорватской) федерации БиГ, после чего сербы массово бежали из этих земель, а их дома были разграблены и частично разрушены.

Жители села Липа в ужасе от предстоящего соседства

В последние годы сербы начинают возвращаться в родные села, но в некоторых местах, например, в вышеупомянутом селе Липа власти чинят им всевозможные препятствия, и по состоянию на 2013 году количество сербов в общине Босански Петровац составляет всего 3 тысячи 900 человек, в то время как бошняков-мусульман – 3 тысячи 100.