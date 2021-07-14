Власти ФРГ: В Косово бандиты, но вооружать их надо

14.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Германия признает, что в Косово на руках у криминала огромное количество стрелкового оружия, но при этом продолжает поставки в край автоматов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Журналисты немецкого издания «Neues Deutschland» обнаружили признаки лёгкого раздвоения личности у собственной власти. Или наоборот немецкую последовательность и пунктуальность», – пишет Захарова.

Она указывает, что на сайте МИД ФРГ в раздел рекомендаций при посещении иностранных государств, в частности о Косово, есть пункт «Криминальная обстановка», в котором говорится:

«Широко распространена организованная преступность. В Косово находятся в частных руках многие сотни тысяч единиц нелегального стрелкового оружия. Факторы, сдерживающие их применение, низки».

«Казалось бы, абсолютно честное описание обстановки в криминальном регионе, который одни называют «страной возможностей», а другие – «чёрной дырой». Так нередко бывает, если при помощи западных покровителей сознательно и целенаправленно , без какой-либо правовой основы суверенные государства подвергаются насильственному расчленению», – отмечает автор.

Она обращает внимание, что на этом фоне в СМИ попало письмо производителя вооружения «Хеклер и Кох» (бывший «Маузер») в Федеральный Совет Безопасности ФРГ о планах поставить в Косово еще одну партию автоматического оружия на сумму больше полумиллиона евро.

«Повторю «ещё одной», значит, не первой. То есть с одной стороны, германское Правительство убедительно предупреждает своих граждан серьезно подумать перед тем, как посещать Косово, и трезво взвесить риск быть убитым из нелегально поставляемого кем-то (кто бы это мог быть) оружия. С другой стороны, немецкие военно-промышленники совместно с тем же Правительством готовят для края партии с автоматами», – подчеркивает предстаивтель МИД РФ.

«А вот с третьей стороны, все логично – МИД ФРГ знает, о чем говорит: немецкие производители нелегально толкают в Косово стволы, что для бюргера-туриста опасно. Если что, немецкое правительство предупреждало – в Косово опасно из-за большого количества нелегального оружия. Необязательно же рассказывать детали о том, кто его туда забрасывает.

Если третий вариант верен, то получается, Берлин ценит жизни своих граждан больше, чем жизни остальных жителей ЕС? Про нелегальную торговлю оружием на пространстве ЕС я вообще не говорю. Господин Боррель, уверена, посвятит этой проблеме очередную колонку. Меня больше интересует, как по-немецки будет #ЭтоДругое?», – резюмирует Захарова.