Власти Грузии идут в наступление: новым премьером избран Георгий Гахария

10.09.2019, Тбилиси, Александр Ростовцев

Утром, 8 сентября, парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с новым премьером. Им ожидаемо стал бывший министр внутренних дел республики Георгий Гахария.

Изменения в составе правительства минимальные, но они затронули несколько ключевых фигур. Новым главой МВД стал Вахтанг Гомелаури, до этого руководивший Службой госбезопасности Грузии. Пост министра обороны занял бывший премьер, а ныне глава политсовета партии «Грузинская меча», Ираклий Гарибашвили.

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Сообщается, что за кандидатуру Гахария проголосовало 98 депутатов из 150.

Новый премьер начал свою деятельность с программного выступления о ближайших планах правительства.

«Мы должны полностью, эффективно задействовать государственную бюрократию для того, чтобы все запланированные хорошие инициативы, как результат, донести до каждого нашего гражданина. У нас есть много хороших идей и планов. И сейчас время, чтобы мы были сконцентрированы на конкретных результатах, в том числе измеряемых во времени», – заявил Георгий Гахария после того, как парламент Грузии выразил доверие обновленному составу правительства.

Таким образом, парламентарии утвердили нового премьера республики, обновленный состав парламента и правительственную программу.

В это время вокруг здания парламента начались протесты оппозиции, несогласной с новыми назначениями в правительстве. Несколько десятков активистов, численно уступавших полицейскому оцеплению и собравшимся журналистам, столпились у служебного входа для депутатов, скандируя «Гахария, уходи!»

майдауны: Гахария, уходи!

Прекрасно понимая, что Гахария не сделает майдаунам приятное, протестующие стали готовить «коридор позора».

одно из оцеплений активистами здания парламента Грузии

Одним из подвергнутых майданной обструкции стал покинувший здание парламента депутат от «Альянса патриотов Грузии» Эмзар Квициани, выступающий за возобновление прямого диалога с Россией.

Продираясь сквозь экзальтированную толпу, Квициани был освистан активистами и обозван «рабом России». В ответ, горячий Квициани, обложил ругателей кучерявым грузинским матом и пообещал намять им физиономии. Квициани даже попытался вступить в кулачные разборки с наиболее приставучими из своих хулителей, но был остановлен полицией, хотя требовал от служителей правопорядка не удерживать его.

полиция защищает от майдаунов депуата Квициани

«А чё они! – кричал журналистам распалённый Квициани. – Я ушёл с заседания парламента, когда понял, что больше никаких принципиальных обсуждений не будет, попытался работать в своём кабинете, но обнаружил, что компьютер обесточен. Тогда решил уехать домой, вызвал такси, но водитель не смог проехать до здания парламента. Пришлось идти пешком к ожидавшему поодаль автомобилю. А эти собравшиеся меня освистали и стали оскорблять…»

Попытку вступить в рукопашную схватку с митингующими Квициани объяснил своей личной эмоциональностью и тем, что ему пришлось расталкивать наседавших митингующих.

Активисты в свою очередь назвали Квициани предателем и потребовали от него сдать мандат, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Как пишет пресса, группа депутатов партии «Альянс патриотов Грузии» вышли на подмогу своему соратнику, чтобы также поучаствовать в рукоприкладстве и изгнать протестующих, были остановлены полицией.

Уж такие горячие эти грузинские парни.

Поддержавших кандидатуру Гахария депутатов митингующие заклеймили позором. «У нас нет депутатов», – надрывались они, – «У нас есть 98 рабов в парламенте! Сегодня предпринят еще один шаг на пути русификации Грузии, которую пятый год осуществляет Бидзина Иванишвили. Иванишвили и его 98 рабов должны понять, что мы больше не будем молчать!»

Чтобы подкрепить свои слова наглядной агитацией, майдауны притащили к стенам парламента отару баранов, символизирующих депутатов, голосовавших за кандидатуру Гахария.

бараны пригнали баранов

Напомним, одним из непреложных требований митингующих, поддержанных оппозиционными партиями «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», была отставка министра внутренних дел Гахария, организовавшего жёсткий разгон антироссийских и антиправительственных выступлений в Тбилиси в конце июня 2019 года.

После того, как уличная и парламентская оппозиция догадалась, что Гахария не только не уйдёт в отставку, но даже станет главным претендентом на пост главы правительства Грузии, вокруг депутатского дома начались новые митинги. Правда, на этот раз, памятуя произошедшее двумя месяцами ранее, майданящая молодёжь побоялась прибегнуть к крайним методам.

Интересно, что на фоне протестов 7 – 8 сентября, оппозиционные партии «еврогрузинов» и саакашистов прекратили бойкот парламентских слушаний кандидатов в новое правительство Грузии, объявленный ими 3 сентября. Тем не менее, участие в голосовании парламентская оппозиция не принимала, но придумала легальный способ проникновения уличных оппозиционеров в зал парламента, названный грузинской прессой «войной пропусков».

В частности, митингующие требовали доступа к микрофону группы уличных невменяшек во главе с потерявшей глаз в июньских схватках с полицией Мако Гомури, ставшей символом летнего протеста «сегодня мы все одноглазые» – с непременно заклеенным скотчем левым глазом и надписью «20%» в знак того, что «20% территории Грузии «оккупировано Россией».

сегодня мы все одноглазые! ну, почти все

Рассуждая о новом премьере Гахария, наблюдатели высказывают предположение, что этим назначением правящая партия «Грузинская мечта» и возглавляющий её олигарх Иванишвили дают сигнал уличной и парламентской оппозиции, что должность главы правительства перестаёт быть технической, а главная политическая сила страны собирается избавиться от налипшего к ней ярлыка «инертная».

Оппозиция мечется в бессильной ярости, но переломить ситуацию не может, пытаясь давить на эмоции парламентариев, навязывая «войну пропусков». Создается впечатление, будто оппозиция не может оправиться от шока. Почему?

По мнению ряда наблюдателей, при всей внешней непримиримости, зачастую принимающей агрессивные формы, между «грузинскими мечтателями» и саакашистами из ЕНД сложился устойчивый баланс сил. Длительный период сложившееся равновесие устраивало обе стороны, помогая им быть на гребне волны политического процесса.

Для части избирателей возможность возвращения бесноватых нациков служила пугалом, которым умело манипулировала «Грузинская мечта». Скооперировавшиеся вместе с «еврогрузинами» саакашисты имели гарантированные кресла в парламенте и статус главной оппозиционной силы.

Судя по последним событиям, оппозиция, отчасти введенная в заблуждение результатами первого тура президентских выборов, самонадеянно преступила некую условную черту. Наряду с очевидными промахами власти, это привело к существенным сдвигам в общественном сознании, породив ожидание прихода «третьей силы».

Обычно почивающая на лаврах «Грузинская мечта», похоже, встрепенулась, почуяв опасность гораздо раньше увлекшейся штурмом коридоров власти оппозиции.

По-видимому, правящую элитку Грузии покоробили обещания оппозиционеров устроить им хорошенькую революцию, в которой они обязательно победят, а также причисление политиков от «Грузинской мечты» навеки к «тёмной стороне»: генералам Цицианову, Ермолову, Родионову, Лебедю, а также Путину, Иванишвили, Гахария. Список «врагов Грузии» озвучил депутат от «нацдвижа» Ника Мелия.

неадекватный национал-депутат Ника Мелия

«Спектакль, который они устроили, является подтверждением фундаментальной проблемы «Нацдвижения», которая называется ложью. Мы понимали и ждали, что сегодня будет подобный спектакль, но мы уважаем и их избирателей, и государственные институты. Поэтому мы пришли сюда, чтобы в первую очередь говорить с их избирателями… Они заставляли людей жить во лжи, и мы должны это завершить», – завил новый премьер-министр Грузии Гахария.

По-видимому, главным программным заявлением нового грузинского премьера следует считать его обращение к депутатам-саакашистам из «Нацдвижения», пообещавшим упечь его за решётку, если тот не уйдёт в отставку.

«Я никуда не уйду, и я покончу с вами, и с вами покончит грузинское население и избиратели Грузии. Вы обычная уличная оппозиция, и в 2020 году вы останетесь на улице», – пригрозил политическим противникам Гахария с трибуны парламента.

Таким образом, назначение успешного министра-силовика на пост премьер-министра Грузии означает, что правящая партия Иванишвили намерена маргинализировать и разогнать остатки дестабилизирующей страну партии саакашистов.

Это, конечно, не значит, что политический климат в Грузии в кратчайший срок изменится для России на более дружественный.

Во всяком случае, удаление с её политического поля наиболее враждебной антироссийской силы обещает сделать власть более вменяемой – с надеждой на дальнейшее потепление отношений.

С этой точки зрения назначение силовика Гахария премьер-министром республики, безусловно, можно только приветствовать.