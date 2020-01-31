Власти Грузии наложили в штаны из-за Лаврова

31.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Грузинские власти не исключают возможности обращения к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров этого объединения из-за возможного посещения грузинской столицы российской делегации.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Источники, близкие к правительству Грузии, рассказали газет, что окончательно решение по этому поводу еще не принято.

Также уточняется, что российскую делегацию может возглавить глава МИД Сергей Лавров, которому, согласно грузинскому законодательств, Тбилиси обязан запретить въезд в страну за посещение Абхазии и Южной Осетии.

Власти Грузии опасаются повторения события прошлого года, когда радикалы устроили антирусские бесчинства и напали на депутат Госдумы Сергея Гаврилова во время работы Межпарламентской ассамблеи православия.

Тем временем премьер-министр Георгий Гахария напомнил журналистам, что России на днях «вернули полноправное членство» в СЕ, то есть отказ Сергею Лаврову в праве на въезд стал бы нарушением устава общеевропейской организации.

В свою очередь председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе предложил пустить российскую делегацию в Грузию, но правящей партии вывести своих сторонников и присоединиться к протестам оппозиции против «российской оккупации». Он полагает, что таким образом грузинские власти, с одной стороны, выполнят обязательства перед Советом Европы, а с другой — «останутся честны перед своим народом».

При этом информированный источник «Коммерсанта» в госструктурах РФ отметил: шансы на то, что Сергей Лавров все же решит лететь в Тбилиси, невелики. Также указывается, что все будет зависеть от майского графика Лаврова, который окончательно еще не сверстан