Власти Иркутской области опубликовали памятку для пострадавших от наводнения
Власти Иркутской области подготовили памятку для пострадавших от сильнейшего наводнения, где указано, кто может рассчитывать на материальную помощь от регионального правительства, какова сумма выплат, а также куда надо обращаться за получением компенсации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, в памятке говорится, что пострадавшие имеют право на единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество, 100 тысяч – за полную утрату имущества. Также государство выплачивает единовременное пособие пострадавшим, получившим вред здоровью – за легкие увечья 200 тыс. рублей и 400 тыс. за средние и тяжкие увечья. Семьи погибших при наводнении могут рассчитывать на миллион рублей.
«За предоставлением выплат необходимо обращаться в администрацию вашего города, поселка, деревни. Вам необходимо написать заявление», – говорится в памятке для тех, кто имел регистрацию по месту жительства в подтопленном доме.
Тем, кто не имел регистрации факт постоянного проживания, необходимо доказать через суд.
«До обращения за выплатой дождитесь межведомственной комиссии, которая проведет оценку вашего жилья. Если к вам в течение длительного срока не приходят представители комиссии, обратитесь в местную администрацию», – говорится также в документе.
Кроме того, компенсации предусмотрены за потерю посевов – 4,5 тыс. рублей за каждую сотку, 50 тыс. за погибшую корову, 25 тыс. за лошадей. Средние сельскохозяйственные животные оцениваются в 5 тыс. рублей, а кролики, птица и другие мелкие животные – по 200 рублей.
Также дети, пострадавшие от паводка имеют право на отдых в лагерях, а семьи с детьми-инвалидами могут получить 10 тыс. рублей.
«Лично мне нравится работа иркутского губернатора Сергея Левченко – все чётко, ясно, по-человечески. Попытки сместить фокус критики на него с федеральных чиновников (а у кого все деньги?), считаю просто второсортной pr-кампанией», – комментирует политолог Илья Гращенков.
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