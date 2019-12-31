Власти Израиля разрешили школьникам праздновать русский Новый год

31.12.2019, Москва, Михаил Рябов

Лидер русских евреев в оппозиционной партии «Бело-голубые» Константин Развозов сообщил, что власти Израиля разрешили устраивать выходной 1 января для детей репатриантов из экс-СССР.

Об этом Развозов сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году Минобразования, после нескольких лет договоренностей со мной, – по политическим соображениям решило не идти навстречу школьникам – детям репатриантов, отмечающих этот праздник. А школы начали требовать обязательное присутствие и назначали контрольные и зачеты именно на 1 января.

В этом году я вновь договорился с министром образования и генеральным директором министерства. От них во все школы разослана директива, чтобы первого января были приняты в расчет нужды детей, отмечающих с родителями этот праздник.

Новый Год – это наша традиция и часть культуры. Репатрианты из бывшего СССР внесли огромный вклад в развитие нашего государства, и пришло время, чтобы с нашими праздниками тоже начали считаться, как это делаем мы по отношению к праздникам, которые важны для репатриантов, приехавших из других стран.

Если у кого-то возникнут какие – либо проблемы, связанные с неисполнением данного постановления, обращайтесь сразу ко мне: Facebook: Константин Развозов, или на электронную почту: [email protected]», – сообщил политик.