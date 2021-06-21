Власти Казахстана раскручивают прозападную и антироссийскую «оппозицию»

21.06.2021, Алма-Ата, Айнур Курманов

Мы уже писали ранее в мартовском материале о появлении новой прозападной оппозиции в Казахстане в лице «Национального координационного совета оппозиционных сил» и партии «Ел тірегі» экс-депутата Нуржана Альтаева, которая поддерживается определенными группировками во власти и ориентируется на Украину, Турцию и США.

Сейчас они чрезвычайно активизировались и намерены взять под своё влияние протестное движение в стране с целью манипулирования и перенаправления негодования на Россию и Китай.

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Так, на прошлой неделе 15 июня в Нур-Султане (Целинограде) состоялась пресс-конференция Нуржана Альтаева, который посетовал на то, что его партии отказали в регистрации аж семь раз. Однако, невзирая на незарегистрированный статус, прозападная партия «Ел тірегі» не собирается отказываться от активной деятельности, а наоборот, подаёт заявки на проведение митингов и даже открывает свои офисы в регионах, что без разрешения властей попросту невозможно.

Нуржан Альтаев на пресс-конференции в Нур-Султане

Например, было анонсировано проведение митинга 25 июня, который, по словам Нуржана Альтаева будет обязательно согласован. При этом правые национал-либералы собираются спекулировать именно на социальной тематике, хотя, ранее, работая в Союзе промышленников и предпринимателей и являясь членом назарбаевской партии Нур Отан, экс-депутат сам санкционировал и поддерживал многие антисоциальные реформ.

«Некие люди, имеющие отношение к власти в нашей стране, решили собирать утилизационный сбор. Причем утильсбор идет не в бюджет страны, а в карман определенным людям. Это в год десятки миллиардов тенге. Утильсбор ведет к удорожанию сельхозпродуктов. Вы видите, что картофель теперь стоит 500 тенге за килограмм. Некие люди решили сделать автодороги платными, которые итак строились за государственный счет. Опять казахстанцы будут платить деньги в некоторые карманы. 70% лиц с ограниченными возможностями не имеют жилья», – перечислил он журналистам проблемы, по которым будут митинговать любители «незалежной» и европейской интеграции.

Нуржан Альтаев и Михо Саакашвили в Киеве

К митингу решили неожиданно присоединиться и активисты «движения против неправосудных решений», которые на прошлой неделе фактически оккупировали приемную здания Верховного суда РК в Нур-Султане.

«Люди обратились в нашу партию за помощью. Они дают время до 25 июня. Люди хотят, чтобы суды пересмотрели свои решения и устранили судебные ошибки. Если их не примет Асанов, мы будем требовать его отставки. Люди присоединяются к нашему митингу 25 июня», – заявил один из соучредителей партии «Ел тірегі»

Такая активизация прозападной псевдо-оппозиции да еще и в столице не случайна, так как в стране действительно накопилось серьезное социальное недовольство, которое готово вылиться в стихийные бунты и выступления, а в ситуации ликвидации всех профсоюзов и старых оппозиционных партий необходимо канализировать его в неопасное русло и желательно в русофобское и антироссийское. И это проявилось сразу, когда тот же Нуржан Альтаев выступил против российских инвесторов в Северо-Казахстанской области.

Так, он, как и другие казахские националисты, уцепился за конфликт на горно-обогатительном комбинате, где всего работает менее 300 человек и там недавно поменялся собственник. Пришедшая российская компания представляется в качестве главного виновника всех бед, а вся прозападная камарилья сейчас оказалась мобилизованной с целью представить данный случай в качестве покушения на «независимость» и «суверенитет» – то со стороны России, то со стороны Китая.

«В СКО есть горно-обогатительный комбинат, который по разным причинам пытаются отнять у хозяев и передать иностранцам. Есть неофициальная информация, что конечными владельцами хотят сделать китайскую компанию. Отобрать хочет государство», – утверждает Нуржан Альтаев.

При этом, ни партия «Ел тірегі», ни «Национальный координационный совет оппозиционных сил», ни другие националисты ничего не говорят о необходимости национализации предприятий добывающей промышленности у европейских и американских корпораций или пересмотра кабальных контрактов по недропользованию с ними. Ведь именно западный капитал контролирует две трети добычи казахстанской нефти, газа, цветных и черного металлов.

Но это запретная для них тема, как экологическая катастрофа на Каспии и на реках Западного Казахстана, где обмеление водоемов происходит из-за строительства американскими компаниями каналов и использования грунтовых вод для заполнения пустот, образующихся в результате откачки нефти и газа. Опустынивание громадных территорий и сверхэскплуатация местных рабочих иностранными хозяевами абсолютно не волнует псведооппозицию. Наоборот, в качестве врагов казахского народа выставляется именно Россия.

При этом, все эти провластные национал-либералы могут объединиться и уже признают друг друга в качестве реальной политической силы. Так, возможна консолидация и совместная деятельность «Ел тірегі» и Демократической партии, созданной националистом Жанболатом Мамаем и главным проамериканским общественным деятелем в стране Сергеем Дувановым. Как раз Демпартия за последние месяцы отметилась проведением разрешённых антикитайских митингов и чествованием «Голодомора».

Поэтому сейчас и звучат реверансы Нуржана Альтаева в отношении Жанболата Мамая, который на сегодня также героизируется казахстанской прессой в качестве борца с правящей назарбаевской партией Нур Отан. То есть, сейчас этим персонажам усиленно лепится образ принципиальных «оппозиционеров», которые и должны заполнить образовавшийся вакуум и захватить руководство над протестными движениями в стране с целью внедрения в ряды активистов радикальной националистической идеологии, направленной как против соседей, так и против национальных меньшинств и русских внутри республики.

Жанболат Мамай

Поддерживает все эти процессы консолидации прозападных сил в Казахстане олигарх Маргулан Сейсембай, проживающий сейчас в Киеве. Не зря он организовывал в прошлом году поездку того же Нуржана Альтаева и целую делегацию национал-либералов при содействии посла РК на Украине Дархана Калетаева для встречи с Михаилом Саакашвили и депутатами от партии «Слуга народа». Он хотя и объявил в марте уже во второй раз, что якобы уходит из общественной деятельности, но все равно продолжает контактировать с еще одним молодежным прозападным движением «Оян, Казахстан» («Проснись Казахстан») и продолжает финансировать ультраправых.

Маргулан Сейсембаев с Михаилом Саакашвили и Владимиром Зеленским

Что интересно, на фоне репрессий в отношении различных незарегистрированных партий и движений, экс-депутат и экс-нуротановец Нуржан Альтаев открывает 17 июня офис «Ел тірегі» в самом густонаселённом Туркестанском регионе, где как раз сильны националистические настроения. В Шымкенте на торжественном открытии новой партийной штаб-квартиры засветились в качестве новых членов партии и псевдоветераны «афганцы», организовывавшие ранее акции в поддержку нациста и русофоба Маргулана Боранбая, на которого возбудили уголовное дело за разжигание национальной розни.

Именно такие кадры сейчас и формируют низовые структуры партии «Ел тірегі», среди которых есть и ярые пантюркисты. Не зря «вождь» этого политического образования заявил, что будет следовать по стопам турецкой фашистской организации «Серые волки».

Но примечательно, что уже на следующий день после появления офиса в Шымкенте в самой Турции случилось громкое убийство боевиком «серых волков» 20-летней прокурдской активистки. Видимо, именно такие традиции убийств, похищений и пыток хочет распространить на Казахстан этот ручной «оппозиционер».

То, что он ручной, говорят и сами старые оппозиционеры, обвиняя его в связях и работе на среднего зятя Елбасы и главного олигарха – Тимура Кулибаева. И это так и есть, так как именно его покровительство обеспечивает неприкосновенность и легальную деятельность Нуржана Альтаева и К на фоне, когда сотни реальных активистов сидят в тюрьмах. Кстати, рупор русофобской и антироссийской кампании портал Abai.kz также принадлежит данному олигарху.

Олигарх Тимур Кулибаев

Получается, что верхушке выгодно раскручивать и наращивать прозападные национал-либеральные и националистические силы в стране, которые поддерживают процессы декоммунизации и дерусификации, реабилитации карателей и пособников немецких фашистов и признания «Голодомора».

Правда, как и Янукович, они думают, что смогут контролировать и направлять против России этих нациков, обеспечивая постепенный дрейф страны в сторону Запада. Но может так случиться, что сыновья на переломном отрезке истории, выйдя из повиновения, просто могут пожрать своих же создателей и хозяев.