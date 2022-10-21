Власти Херсона хотят право расстрела на месте – как в Сталинграде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русская армия в Херсоне должна повторить подвиг защитников Сталинграда . Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, в условиях военного положения следует ввести чрезвычайные правила- вплоть до расстрелов на местах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я наблюдаю, вижу и понимаю, что сегодня не просто у нас есть попытка из города Херсона сделать, как мы говорим, Сталинград… У нас есть все возможности, все шансы. Только необходимо, наконец-то, начать принимать решения, а не заниматься политиканством, болтологией и выбросить эту бюрократию. Необходимо конкретно принимать решения, вплоть до законов военного времени и расстрела на месте и за мародерство, и за отсутствия принятия решения, и за безответственность за погибших парней, которые сегодня защищают не просто рубежи Херсона и Херсонской области, а рубежи Российской Федерации», – сказал Стремоусов.

Московский политолог Сергей Марков согласен с оценкой Херсона как Сталинграда.

«Херсон похож на Сталинград. Правый берег великой русской реки, степи. Мы все надеемся, что херсонская битва пойдёт как сталинградская битва. Что ВСУ, эта прокси армия оккупанта Украины, США, будет окружена у Херсона и разгромлена. Как был разгромлен фашистский Вермахт, так же разгромят и фашистские ВСУ. А после этого армия России освободит от оккупации Николаев и Одессу», – написал Марков в своем блоге.