Власти Херсона: Мирным жителям необходимо срочно покинуть город

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Уже вторую неделю происходит переселение жителей Херсона на безопасные территории, которое вызвано угрозой подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС и вероятными обстрелами жилых кварталов.

«ПолитНавигатор» пообщался с замглавы Херсонской области Екатериной Губаревой, которая отвечает за гуманитарные вопросы, и узнал, как происходит переселение, что будет с теми, кто останется в городе и как обеспечат безопасность мирных жителей, не согласившихся переселяться.

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ПН: Как обстоит процесс перевоза населения Херсонской области, много ли человек согласились и уже переехали?

Е.Г: Люди с утра до вечера прибывают в логистические узлы, чтобы перебраться на левобережную часть Херсонской области. Мои сотрудники были в самый первый день в речпорту и наблюдали за процессом. Граждане области могут в порядке живой очереди отправиться автобусом или катером на Левый берег оттуда трансферами в пункты временного пребывания. Далее отправляются в другие регионы Российской Федерации.

По состоянию на 20 октября выехало более 15 тысяч человек. В день переправляется по несколько тысяч. Мы постарались предусмотреть все возможные случаи, которые могут возникнуть во время эвакуации.

Например в ПВП люди могут перекусить и выпить горячий чай. Людям делают тесты на ковид, если тест положительный, то человек пройдет лечение. Оказывается первая медицинская помощь, если таковая будет нужна. Выдается чистое постельное белье в случае ночевки. Есть горячий душ, практически все условия для комфортного временного пребывания. Даже предусмотрены дополнительные розетки для зарядки гаджетов – люди должны иметь возможность позвонить родным и близким.

ПН: Сколько людей всего планируется переместить?

Е.Г: ВРИО Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что мы планируем переместить на левый берег и дальше, кто захочет, в другие регионы Российской Федерации, около 60 тысяч человек. Если будет большее количество желающих уехать, мы поможем каждому. У нас работает горячая линия, которая информирует об этапах эвакуации.

ПН: Что будет с теми, кто не захочет уехать?

Е.Г: Кто не захочет уехать, останется дальше жить в своих домах. Мы не отвечаем за безопасность таких людей. В этом случае они сами за себя. Мы предложили максимально безопасный вариант. Силой никто никого вывозить не будет.

ПН: Как долго может длиться процесс переселения?

Е.Г: Мы планируем вложиться в полторы недели. А там как получится. Мы не можем гарантировать, что завтра ВСУ не будет стрелять по жилим кварталам. Будем стараться и дальше помогать выехать. Но повторюсь, что мы не знаем ни планов ни намерений ВСУ.

ПН: Что будет с недвижимостью тех, кто уехал? Как она охраняется?

Е.Г: В городе есть полиция, военные и военная полиция. В городе постоянно передвигаются патрули. Но никто не будет охранять дома. Полиция может зафиксировать факт грабежа, если таковой будет.

21 октября в жилой дом прилетела ракета, вернее осколок. Были разрушения. Коммунальные службы убрали завал и устранили обломки, которые могут навредить жизни граждан. Порядок поддерживается. Когда угроза минует, люди смогут вернуться и жить в своих квартирах и домах. Я уверена, что все будет хорошо.