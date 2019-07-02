Власти Хмельницкого отказали в установке мемориальной доски спасителям евреев

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к администрации Хмельницкого с просьбой найти возможность увековечить в топонимике города имена украинцев Трофима Верхолы и Климентия Кочуровского, спасавших евреев во время петлюровского погрома 1919 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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“Секретарь горсовета ответил, что разделяют позицию раввина, но возможности реализовать её не имеют. В тоже время власти города нашли возможность назвать улицы Хмельницкого именами Симона Петлюры, Степана Бандеры, Романа Шухевича, Евгена Коновальца. А Петлюре, чьи войска уничтожили сотни евреев Хмельницкого, в этом году открыли мемориальную доску”, – возмутился еврейский активист.