Власти Хорватии не пустили Вучича на место массовой казни сербов

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Отношения между Сербией и Хорватией снова накалены до предела. Причиной послужил запрет на въезд в страну сербского президента Александра Вучича, который планировал 17 июля посетить в частном порядке мемориальный комплекс Ясеновац и Пакрац, посвященный жертвам Второй мировой войны.

Ясеновац – один из известнейших «лагерей смерти», центр геноцида сербов, который был создан хорватскими усташами в 1941 году. Там погибло по официальным данным около 700 000 сербов, а также евреев и цыган.

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Хорватская пресса со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что целью президента Сербии якобы была «провокация» накануне годовщины операции «Шторм» (разгром Сербской Краины, празднуется на официальном уровне в Хорватии).

Утверждается, будто Вучич планировал «пересечь границу из Боснии и Герцеговины без официального информирования хорватских властей, без согласования с посольством, и прибыть в Ясеновац около 11 утра».

Правительство Сербии уже отреагировало на ноту хорватского МИД.

«Александру Вучичу, внуку одной из жертв Ясеноваца, не разрешается почтить память сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту Республики Сербии не разрешается посещать крупнейшее место казни сербов. Усташи сегодня, члены Евросоюза, не любят, когда им напоминают о том, сколько детей они зарезали», – сказал министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

По его словам, с сегодняшнего дня все должностные лица хорватского государства, все владельцы служебных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию, и будут помещены под режим особого контроля, сообщает РТС.

Глава сербского МИД Никола Селакович отметил, что нота Хорватии, запрещающая частный визит в Ясеновац президента Вучича – «незаконное, антиевропейское и антицивилизационное решение», а также «грубое нарушение принципа свободы передвижения».

В Белграде настаивают, что намерением президента Сербии Александра Вучича было «лишь возложить цветы и поставить свечу на святом месте».

Из-за запрета на въезд Вучича заместитель премьер-министра Сербии и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Зорана Михайлович отменила свой официальный визит в Загреб. Во вторник она должна была встретиться с министром экономики и устойчивого развития Хорватии Давором Филиповичем, и главной темой разговора ожидались вопросы регионального сотрудничества и газовые проекты.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сказала, что демарш правительства Хорватии стал самым крупным инцидентом в отношении двух стран за последние годы.

«Я не знаю, как будут выглядеть наши отношения в будущем. Они не сказали, что ему запрещен въезд в Хорватию, но сказали, что он не должен поехать в Ясеновац частным образом. Он может поехать… куда захочет, кроме Ясеноваца. Он не должен посещать Ясеновац, потому что это вызывает хаос», — отметила Брнабич.