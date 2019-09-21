«Власти» Косово безуспешно борются с сербским здравоохранением

21.09.2019, Москва, Елена Острякова

Система здравоохранения в сербских анклавах на севере Косово финансируется и контролируется из Сербии, что вызывает раздражение у албанских сепаратистов, захвативших власть в крае.

Об этом пишет Prishtinainsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сектор здравоохранения, как и многие другие сектора в северных муниципалитетах Северной Митровицы, продолжает функционировать вне системы Косово. Так, в больнице Северной Митровицы работает около 1000 медицинских работников, но среди них нет этнических албанцев. Больница предоставляет бесплатные медицинские услуги всем сербам, проживающим в Косово, которым правительство Сербии предоставляет карточки медицинского страхования, дающие право на бесплатное медицинское обслуживание. Собственная система медицинского страхования Косово по-прежнему не функционирует», – говорится в статье.

За последние пять лет Сербия инвестировала около 130 миллионов евро в систему здравоохранения на территории Косово.

«Для респондентов, посещающих и получающих услуги в сербских медицинских учреждениях, основными причинами, по которым они выбирают эти учреждения, являются доступность, качество обслуживания и тот факт, что они предоставляют бесплатные услуги. Напротив, для членов албанской общины, которые посещают и используют косовские медицинские учреждения в Зубин-потоке и Северной Митровице, важен тот факт, что эти учреждения управляются косовскими, а не сербскими учреждениями, и это создает у них чувство безопасности», – говорится в статье.

Косовские «власти» пытаются создавать параллельные структуры. Так, в 2018 году муниципалитету Северной Митровицы был выделен бюджет в размере более 3,2 млн. евро на заработную плату и пособия. Из этой суммы было израсходовано только 2 миллиона, или 61 процент.

Доходит до курьезов. В 2015 году 22 члена сербской общины, группа в составе медсестер, вспомогательных техников и одного стоматолога, заключили бессрочный трудовой договор с «министерством» здравоохранения Косово и были трудоустроены в медицинских учреждениях Северной Митровицы. «Министерство» попросило новых сотрудников отчитываться о своей работе, но они и не подумали этого делать. Им выплачивалась зарплата, хотя они не появлялись на работе.

«Власти» Косово решили бороться с более качественной сербской медициной радикальными методами. Сербия по-прежнему обеспечивает медицинские центры медикаментами и другими расходными материалами, однако Косовская таможня в ряде случаев запретила ввоз медикаментов и карт медицинского страхования.