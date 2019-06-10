Власти Косово готовят снос храма Христа Спасителя в Приштине

10.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Сепаратистский албанский режим, незаконно захвативший власть в Косово – незаконно отторгнутом от Сербии крае, – планирует снести недостроенный до войны храм Христа Спасителя в Приштине и на этом месте создать так называемый «музей геноцида».

Формально инициативу выдвинула студенческая организация «Studentska demokratija Medžita Ramusa». Однако, по сведениям издания Kurir, за «студентами» стоят так называемый «президент Косово» Хашим Тачи и «премьер-министр» Рамуш Харадинай.

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Издание напоминает, что храм с 1999 года неоднократно подвергался осквернению и вандализму, в 2016 году его подожгли, а затем превратили в общественный туалет и свалку.

На территорию претендовали и другие албанские институции. В свое время Приштинский университет хотел получить землю, на которой была построена церковь.

«В 1999 году из Приштины было выслано сорок тысяч сербов, а на территории Косово и Метохии было разрушено более 150 православных храмов и монастырей, а более двухсот тысяч наших соотечественников изгнано из своих домов… Речь идет о легализации практики этнической чистки, дискриминации и уничтожения сербских памятников культуры и православных религиозных объектов», – заявил официальный представитель «Сербского движения возрождения» (SPO) и народный депутат Александр Чотрич, которого цитирует Informer.

Политик напомнил, что за последние двадцать лет храм из-за сложной ситуации в регионе не был достроен и не защищен, а использовался в качестве склада, свалки, места сбора бездомных и записи неуместных музыкальных клипов.

Чотрич является главой сербской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее Православия. Он уже пригласил КФОР, Миссию ООН и других представителей международного сообщества в Косово и Метохии для защиты недостроенного храма.

Администрация предстоятеля Сербской Православной Церкви Патриарха Иринея уже заявила, что земельный участок под недостроенным храмом принадлежит СПЦ, а собор будет достроен.

«Епархия (Рашка-Призренская) планирует завершить строительство этой церкви и использовать ее для богослужения, когда будут выполнены условия и финансовые возможности. Этот храм может быть только монументальным зданием Сербской Православной Церкви … Необходимо соблюдать юридические процедуры, право собственности и религиозную свободу», – сообщили в Патриархии.