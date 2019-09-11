«Власти» Косово и сербская оппозиция вместе пляшут под дудку США

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Отмена Косово 100-процентной пошлины на сербские товары зависит не от результатов парламентских выборов в этой непризнанной республике, а от воли США.

Об этом пишет в «Назависимой газете» политолог Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это зависит от того, насколько сильный прессинг США могут оказать на власти Косово. Чтобы сдвинуть с места того же непреклонного Харадиная, нужны, условно говоря, «чемоданы с компроматом», которые почти наверняка есть у ЦРУ, но не факт, что ими дадут воспользоваться в администрации Трампа.

Вероятность отмены албанцами таможенных пошлин в качестве жеста доброй воли не превышает вероятности того, что Тачи и Харадинай пошлины отменять не станут. И решается этот вопрос не столько на Балканах, сколько в вашингтонских кабинетах», – заключает эксперт.

То же самое касается возможного участия сербской оппозиции в предстоящих выборах.

«Правоконсервативное движение «Двери» почти наверняка – не будет, за другие оппозиционные партии мы бы не поручились.

Если их должным образом мотивируют заокеанские друзья Сербии, участие в выборах этих партий и движений вполне возможно.

Недаром бывший мэр Белграда Драган Джилас и бывший спикер Генассамблеи ООН Вук Еремич, как на работу, ходят в американское посольство», – пишет Бондарев.

Напомним, согласно соцопросу, Сербскую прогрессивную партию президента Александра Вучича поддерживает 53% населения.

Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.