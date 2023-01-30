Власти Кременной: В последние дни украинцы впали в истерию

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В результате обстрелов ВСУ из РСЗО «Хаймарс» город Кременная в ЛНР лишился почти всех школ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила и.о. главы администрации Кременского района Юлия Назаренко.

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«Такое впечатление, что в последние дни у украинцев какая-то истерия. Они обстреливают целенаправленно, чтобы запугать людей, чтобы стереть их память и привязанность к этой территории. Если нет школ, образования для детей, то поневоле они будут задумываться, стоит ли здесь оставаться», – сказала Назаренко «Известиям».

Она подчеркнула, что массированный удар ВСУ 25 января 2023 года пришелся именно по социальным объектам. В результате разрушено здание пожарной охраны МЧС, кроме того уничтожены и не подлежат восстановлению три школы, включая музыкальную.

Журналист издания, побывавший в Кременной, рассказывает, что от красивого здания музыкальной школы в центре города устоял только фасад в классическом стиле с полуколоннами.

«Школу № 3 только отремонтировали наши шефы из Астраханской области. Работали под обстрелами, сделали красавицу, заменили крышу, окна. Вторая тоже была после ремонта. Предыдущими обстрелами в ней тоже выбило окна и повредило крышу. Теперь мы лишились четырех из пяти школ», – сообщила чиновница.

По данным администрации, в Кременной и соседних поселках повреждены пять тысяч жилых домов.

Назаренко надеется, что ВСУ отгонят от города на 100 километров, что сделает район недоступным для ударов и позволит налаживать мирную жизнь для остающихся здесь несмотря ни на что почти 20 тысяч жителей и беженцев.