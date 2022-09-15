Власти Кривого Рога успокаивают после удара по дамбе: никого не затопит, все будут с водой

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Новости Украины

Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко призвал жителей Кривого Рога не паниковать и заверил, что последствия ракетного удара РФ по гидротехническим сооружениям в городе не представляют угрозы затоплений территорий и прекращения водоснабжения.

Об этом Ситниченко написал в Telegram.

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«Было попадание в предприятие критической инфраструктуры, которое снабжает водой. Всех успокою: никого не затопит, все будут с водой. Да, есть частичные повреждения. Сейчас здесь на месте работают все: власть района, власть города, Вилкул Александр Юрьевич (глава Криворожской городской военной администрации, – Ред.) лично занимается ликвидацией. Все коммунальные службы, горводоканал, ГСЧС, полиция работают как одна большая команда», – пишет чиновник.

Ситниченко также сообщил, что обстрелы Зеленодольской и Апостоловской общин обошлось без разрушений и пострадавших.

«Остальные территории района – все спокойно, без чрезвычайных ситуаций. На приграничных территориях нашего района, граничащих с Херсонской и Николаевской областями, также полностью ситуация контролируется Вооруженными Силами Украины… Враг не подошел ни на метр в наш район», – уверяет начальник РВА.

Ранее Владимир Зеленский назвал ракетные удары РФ по гидротехническим сооружениям «попыткой затопить Кривой Рог». Российские наблюдатели заявляют о другой цели ударов – отрезать группировку ВСу наступающую на Херсон в попытке остановить украинское наступление на этом направлении.