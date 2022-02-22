Власти Крыма будут отбирать пляжи у безответственных собственников

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В Ялте в преддверии расширенного совещания с участием глав всех служб и министерств проверили подготовку пляжей к курортному сезону. Главу Крыма Сергей Аксенова в последнее время интересует, сколько от коммерческой деятельности на пляжах получает местный бюджет.

А Ялта, как известно, по ценнику за шезлонг у кромки воды бьет все рекорды – уважающий себя пляж меньше 300 рублей не примет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ответственным за налоговую мзду Аксенов назначил министра курортов Вадима Волченко. Хоть у курортного ведомства нет прямых полномочий воздействовать на пляжных торговцев, в его ведении остаются правила, по которым тот или иной пляж отходит предпринимателю по договору благоустройства с утвержденной схемой – где и что на побережье должно быть и чего быть не может.

Например, на пляже не может быть водных аттракционов в виде гидроциклов и надувных бананов. Под них отводится специальная техническая зона с обозначенным подходом к воде, чтобы незадачливые купальщики не попали под винт. По словам Волченко, в сезоне 2022 года будут ужесточены требования по использованию маломерных судов на пляжах и наличию нестационарной торговли.

«Если на пляже будут располагаться нелегальные объекты, претензии будут к пользователю пляжа, вплоть до расторжения договоров, – предупредил министр. – Итогом будет оценка эффективности пляжей, соответствие всех взятых на себя обязательств по договорам, и это также персональная ответственность глав администраций курортных регионов».

В прошлый курортный сезон от Гурзуфа до Фороса официально работали 86 пляжей, в том числе 29 закрепленных за санаториями и детскими лагерями. После прошедшего июньского потопа большинство прибрежных территорий были закрыты вплоть до начала июля, когда взвесь и муть в морской воде разнесло течением.

При официальном запрете на работу кафе и ресторанов после 23.00, многие использовали пляжные корты как летние площадки, обустраивая лаундж-зоны, где туристы располагались с едой и напитками.

Также в ночные бары и клубы переквалифицировались катера и небольшие яхты, принимая компании на борт, и выходя с ними в отрытое море подальше от проверяющих ведомств и служб.

Масштабное совещание в Ялте пройдет 25 февраля.