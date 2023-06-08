Власти Крыма официально заявили о риске обмеления канала и гибели урожая из-за теракта Украины

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Власти Крыма обещают компенсировать ущерб рисоводческим предприятиям из-за возможного обмеления Северо-Крымского канала. В этом году рис посеяли на площади 3200 га, и без достаточного количества воды урожай погибнет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень не падает, пока еще вода не уходит, но, соответственно, ожидаемо, что канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем меры, чтобы уменьшить отход воды, – заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. – В данном случае Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой, у нас под удар попадает рисовое хозяйство. Мы приняли решение, что полностью компенсируем все затраты, которые понёс производитель, поддерживаем коллег. Подача будет осуществляться на орошение площади около 60 тысяч га по различным культурам, которые требуют гораздо меньший объём воды из пяти водохранилищ, заполненных более чем на 80%. То есть по всем остальным культурам программа мелиорации будет работать».

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По словам главы Крыма, техническое решение для перекачки воды из Каховского водохранилища в Северо-Крымский канал есть. Вопрос только в безопасности.

«Возможность подачи воды в Северо-Крымский канал остается достаточно простая. Как только решат вопрос безопасности – установка насосов на реке Днепр и подача объемов до 40 кубометров в секунду воды в Северо-Крымский канал позволит нам обеспечить полностью мелиорацию на территории Республики Крым. Максимальный разбор летом из канала до 90 кубометров в секунду. Все это возможно сделать, технически достаточно просто, – заверил Аксёнов.

– Не надо трубопроводы тянуть на большое расстояние. Самое дорогое — оборудование, которое будет установлено на реке Днепр, – сообщил Аксёнов. – Изучаем совместно с федеральными органами варианты решений.

Ситуация проще, чем была у нас вот до 24 февраля 2022 года. Сейчас восстановить всё это гораздо проще. Поэтому всё под контролем, рисков здесь никаких нет, вода потихоньку будет уходить. Но мы сейчас предпринимаем все меры закачать её максимально во все водохранилища, где ещё остались резервы».