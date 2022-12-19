Власти Крыма призывают Сербию держаться и не становиться на «украинский путь»

Жители Крыма следят за ситуацией вокруг попыток Запада склонить Сербию к признанию захваченной албанскими сепаратистами Косово.

Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

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«Обострение в Косово необходимо не только для того, чтобы поставить на место руководство Сербии. Оно должно окончательно сломить сербский народ, поставить его на «украинский путь развития».

У нас в мире не так много настоящих и верных друзей. Сербы — одни из них. Но это известно не только нам, но и нашим врагам.

Именно поэтому у сербов такая трагическая история. Но сломить их волю к сопротивлению, заставить их отказаться от собственной идентичности врагам сербского и русского народов не удалось.

Сегодня они пытаются сделать это, заставив Сербию публично отказаться от Косово.

Купить Белград, предложив ему в качестве взятки членство в ЕС, не получилось. Теперь в ход пошли силовые провокации.

Коллективный Запад традиционно «не замечает», как его выкормыши нарушают все западные гарантии, выданные их жертвам.

Именно так выглядит сегодняшняя ситуация в Косово. Но её острота и глубина связана не только с этим.

В год нашего возвращения в Россию наш президент назвал Крым сакральным местом для российского народа. Это действительно так, но Косово для Сербии значит ещё больше.

Это и духовный, и исторический символ сербского народа, признать отторжение которого от единого народного тела – значит согласиться со своей неполноценностью.

Вот такую неполноценную Сербию (недоСербию, можно сказать) можно и в НАТО втянуть, и в Европейский союз взять. А там — растворить.

Россия осиротеет, а сербский народ просто перестанет существовать. Или, что ещё хуже — превратится в зомби-нацию наподобие украинской.

Поскольку прежде чем лишить народ исторической памяти, святынь и принципов, его необходимо лишить национального достоинства.

Сведения, приходящие с Балканского полуострова, не могут нас не тревожить. Тем более, что мы, будучи территориально оторванными от своих сербских братьев, едва ли найдём возможность им реально помочь.

Остаётся только надеяться на стойкость сербов, их верность своим идеалам. И — добиваться успешного завершения нашей специальной военной операции. Наши успехи на поле боя — лучшая помощь сербам в их благородной и справедливой борьбе», – говорится в заявлении Константинова.