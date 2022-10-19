Власти Крыма разъяснили суть указа Путина о введении новых мер реагирования на полуострове

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Новости Украины

Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент в Крыму не планируется. Средний уровень реагирования поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обозначены и задачи, которые предстоит решать: это и обеспечение безопасности людей, и антитеррористической защищенности важных объектов, и повышение устойчивости работы экономики, и оказание совместно с общественными организациями помощи семьям мобилизованных, и многое другое, – отметил Аксенов. – Замечу, что в Крыму мы уже активно работаем по каждому из этих направлений, дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости».

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что указ президента по введению военного положения в новых регионах РФ говорит о мобилизации страны и переходе в режим полноценной войны. Через восемь месяцев проведения специальной военной операции создается аналог Государственного комитета обороны – Координационный совет при правительстве Российской Федерации для оперативного реагирования.

«Давно назревшие решения, от которых раньше воздерживались, потому что с украинским режимом предполагалось справится без дополнительной мобилизации страны. Но режим этот, во всём подражающий своим предшественникам из Третьего Рейха, развязал против нас тотальную войну, да и помощь Запада ему превысила все мыслимые и немыслимые масштабы, – отметил он. – Потому наш ответ должен быть сообразным вставшей перед нами угрозе. Последовательные шаги, предпринятые руководством нашей страны в течение последнего месяца, именно на это и направлены».

Средний уровень реагирования для Крыма означает применение дополнительных мер безопасности на объектах критической инфраструктуры, в транспорте, местах массового скопления людей. По аналогии с работой оперативного штаба в период блэкаута и пандемии, вопросами режима «среднего уровня реагирования» будет заниматься оперштаб Совмина.

«Мы все должны понимать, что Крым, Севастополь, регионы прифронтовые, – отметил политтехнолог Сергей Юхин. – Поэтому все граждане должны, соответственно, серьёзно относиться к ситуации, при выявлении каких-то необычных явлений, людей – должны сообщать службы. Везде созданы чат-боты, телефоны, известно, куда звонить, и в этом плане даётся право на местах определять уровень угрозы, и губернаторы сами будут решать, какие применять меры. Нам, как гражданам, необходимо быть начеку и сформировать добровольную народную дружину для патрулирования критической инфраструктуры, социальных учреждений, объектов образования».