Власти Литвы опасаются массы украинской налички – готовится ужесточение мер

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Власти Литвы отмечают значительное увеличение притока украинской наличности в связи с наплывом беженцев, попадающих в страну из России и Украины. Правительство готовится внести в Сейм проект поправки к регламенту, ужесточающей штрафы за нарушение правил ввоза наличных денег, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Часто, чтобы не декларировать наличные, граждане пересекают границу группами. Перевозимые суммы разбиваются на более мелкие – до 10 000. евро», – описал Минфин Литвы схему, как прибывающие обходят ограничения на сумму провоза денег.

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Как сообщает белорусский эмиграционный портал «Зеркало», сейчас незаконный ввоз наличных денег в Литву карается штрафом в размере от 200 до 1200 евро, что, по мнению инициаторов поправки, не является действенной санкцией. Если поправки будут приняты, штраф составит от 390 до 1200 евро за первое нарушение и от 1004 до 3900 евро в случае, если человек попадется правоохранителям повторно.

Кроме того, правительство Литвы предлагает конфисковывать деньги, если лицо, перевозившее их, указало в декларации ложные или неполные сведения, независимо от того, было ли нарушение совершено впервые или повторно. Также предлагается забирать деньги, если «они не принадлежат лицу, перевозящему их через границу».

С декабря 2022 года по январь 2023 года литовские таможенники зафиксировали 84 случая попыток ввоза украинской валюты на сумму более 41 миллион гривен, что эквивалентно 1,05 миллиона евро.