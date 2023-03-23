Власти Литвы опасаются массы украинской налички – готовится ужесточение мер

Оливер Галич.  
23.03.2023 14:45
  (Мск) , Вильнюс 
Просмотров: 536
 
Дзен, Литва, Прибалтика, Финансы, Эмиграция


Власти Литвы отмечают значительное увеличение притока украинской наличности в связи с наплывом беженцев, попадающих в страну из России и Украины. Правительство готовится внести в Сейм проект поправки к регламенту, ужесточающей штрафы за нарушение правил ввоза наличных денег, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Часто, чтобы не декларировать наличные, граждане пересекают границу группами. Перевозимые суммы разбиваются на более мелкие – до 10 000. евро», – описал Минфин Литвы схему, как прибывающие обходят ограничения на сумму провоза денег.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Власти Литвы отмечают значительное увеличение притока украинской наличности в связи с наплывом беженцев, попадающих...

Как сообщает белорусский эмиграционный портал «Зеркало», сейчас незаконный ввоз наличных денег в Литву карается штрафом в размере от 200 до 1200 евро, что, по мнению инициаторов поправки, не является действенной санкцией. Если поправки будут приняты, штраф составит от 390 до 1200 евро за первое нарушение и от 1004 до 3900 евро в случае, если человек попадется правоохранителям повторно.


Кроме того, правительство Литвы предлагает конфисковывать деньги, если лицо, перевозившее их, указало в декларации ложные или неполные сведения, независимо от того, было ли нарушение совершено впервые или повторно. Также предлагается забирать деньги, если «они не принадлежат лицу, перевозящему их через границу».

С декабря 2022 года по январь 2023 года литовские таможенники зафиксировали 84 случая попыток ввоза украинской валюты на сумму более 41 миллион гривен, что эквивалентно 1,05 миллиона евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть