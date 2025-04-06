Власти Литвы принуждают граждан вывернуть карманы и грохнуться на колени – в знак скорби по утонувшим в болоте американцам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Литовское Laisvės TV открыло сбор средств для семей военных США, утонувших в болоте во время учений на Пабрадском полигоне. Для этой цели открыт специальный счет.

«Молодые американские военные приехали в Литву, чтобы служить и защищать нашу страну. Они пожертвовали своими жизнями, исполняя свой долг», – написал в американской соцсети основатель Laisvės TV Андрюс Тапинас.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Призыв скинуть денег вызвал шквал негативных откликов в соцсетях. Литовские СМИ поспешили объявить всех комментаторов «кремлевскими тролями». Действительно глас народа прозвучал как-то сильно вразрез с масштабными траурными мероприятиями, которые закатили литовские власти.

Они сначала провели скорбный пикет у американского посольства. Затем в кафедральном соборе Вильнюса прошел молебен, на котором литовские чиновники стояли на коленях вместе с американскими военнослужащими.

В минувший четверг катафалки с телами погибших солдат перед отправкой в США проехали по центральному проспекту Вильнюса. Вдоль маршрута выстроились военнослужащие роты почетного караула. В церемонии принял участие президент Литвы, Гитанас Науседа.

«Американцы — наши верные союзники и друзья. Сегодня наша страна выражает свои соболезнования, уважение и благодарность всему американскому народу» , – сказал он.

«Это, безусловно, самый яркий момент в истории Литвы с тех пор, как «Жальгирис» в последний раз выиграл чемпионат СССР по баскетболу. Редкое везение для свидетелей этого исключительного события. Об этом нынешние литовские дети будут рассказывать своим внукам, а те своим. Литовский кинематограф (если такой есть) снимет блокбастер про героическую гибель до конца верных союзников, а Жмудский театр драмы и комедии поставит мюзикл с грустными, но мелодичными песенными номерами», – иронизирует в своем тгк публицист Сергей Мардан.

Вполне возможно, что такой образцово-показательной скорбью литовцы «замаливают грех» перед американцами. Как выяснила New York Times злополучное торфяное болото не было обозначено на предоставленных военным картах. Погибший бронетранспортер ехал вытаскивать другую армейскую машину, но съехал с дороги в болото и оказался, в ловушке.

«Многие болота используются в сельском хозяйстве, поэтому есть попытки, я бы сказал, искусственно сократить площадь водно-болотных угодий и утверждать, что их стало меньше“, – заявил в эфире LRT Глава Фонда восстановления и защиты болот Литвы Нериюс Заблецкис.

Инцидент пытались замять разными способами. Белорусские оппозиционные СМИ многозначительно указывали на близость болота к госгранице и намекали на возможную провокацию Минска. ГосСМИ Белоруссии ответили на это циничным розыгрышем. 1 апреля они написали, что неизвестный американец пробрался через границу в пустом товарном вагоне и уже дает показания КГБ (на тот момент американские водолазы нашли только три тела).

Когда четвертый погибший был найден, а бронетранспортер – поднят из топей, издание «Delfi Литва» обвинило в инциденте Россию.

«И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы Путин не решил запугать всю Европу», — говорится в публикации.

Социолог-иноагент Николай Митрохин смог увидеть в гибели американцев повод для радости.

«История с американской бронемашиной наглядно показывает перспективы потенциально возможного вторжения российской армии в страны Балтии. То есть если прорыв будет вне трасс (находящихся под плотным огневым контролем обороняющихся), то наступление будет блокировано в приграничных лесах, где применение техники ограничено природными условиями, а солдат будут сдерживать возводимые укрепления и активная оборона», – написал он.

Политолог Александр Носович увидел в трагедии на болоте «грустную метафору затягивания США в проблемы Восточной Европы». Но, похоже, он одинок в своей печали. На смену американцам Бундесвер начал развертывание своего контингента в Литве.

45-я танковая бригада под командованием генерала Кристофа Хубера (будет базироваться в 30 км. от Вильнюса. К концу года численность личного состава доведут до 500 человек, а к 2027 году до 5 тысяч.