Власти Львова подтвердили смерть Фарион

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Националистка Ирина Фарион умерла в больнице после сегодняшнего покушения во Львове, когда неизвестный выстрелил ей в голову из пистолета.

«Ирина Фарион скончалась в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. Община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство», – говорится в заявлении мэра Львова Андрея Садового.

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Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук уже заявил, что не верит в то, что Фарион расстреляна по заказу Кремля.

«Самой распространенной версией сейчас является то, что это сделала российская агентура. Я в нее не верю. Российская агентура, конечно, могла это сделать, но ценнее для России Фарион живая. Она так раскалывала украинское общество, она настолько колоритно выглядела на русских каналах… Но, конечно, могли ей пожертвовать. Тогда следующее покушение должно быть на какого-то российского деятеля, чтобы изнутри взорвать Украину», – сказал Мосийчук.

В любом случае, сказал он, «это покушение выгодно украинской власти – пыль от этого политического убийства будет стоять такая, что можно будет делать много скверных дел и заметать следы».