Власти Минска содрали деньги с пикетчиков за Союз России и Белоруссии

03.04.2020, Москва, Елена Острякова

Организаторы пикета за Союзное государство России и Белоруссии в Минске были вынуждены ограничить его численность 10 людьми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это связано с требованием властей Минска заплатить за акцию. Пикет в 10 человек обошелся в 81 рубль (примерно 30 долларов). Если людей было хотя бы 11, стоимость акции возросла бы до 675 рублей.

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Организатором акции выступил координационный совет Отечество. Участники растянули транспарант «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим!» и потребовали от властей выполнить все положения Союзного договора.

В руках активисты держали плакаты «Документов по интеграции подписано много, а толку мало», «Мы за единое Союзное государство с единым руководством», «Мы против затягивания объединения валют Белоруссии и России», «Требуем ускорить процесс создания единого Союзного государства», «Братские народы! Присоединяйтесь к Союзному государству!», «Объедините вооруженные силы России и Белоруссии в единую военную организацию», «Скорее подпишите Конституционный акт!».

В декабре 2019 года власти Минска не чинили препятствий несанкционированным акциям оппозиции против интеграции России и Белоруссии. Милиция даже оказывала содействие организаторов. Позже организаторы отбыли ритуальные административные сроки.

Акции оппозиции совпали с отказом президента Белоруссии Александра Лукашенко подписать «дорожные карты» по интеграции, многие из которых на сегодняшний день уже устарели. Лукашенко позволял себе грубо высказываться о союзе с Россией («На хрена мне такой союз»).