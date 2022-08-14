Власти Молдовы антироссийскими заявлениями спровоцировали «дровяной бум»

В Молдове вступили в силу новые тарифы на газ. Бытовым потребители будут платить на 23,4% больше, чем ранее. По мнению экспертов, к осени тарифы вырастут еще вдвое.

Но молдаване, судя по всему, платить за газ вообще не собираются. в стране нарастает дровяной бум. Люди скупали древесину грузовиками, поэтому введено ограничение – не более 3 кубов на одно домовладение (этого должно хватить, чтобы обогревать всю зиму только одну комнату). Заявки подали более 600 тысяч домохозяйств – треть населения страны.

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Чтобы получить свой «паек», старики идут к точкам продажи по 5-10 километров и ночуют в очереди по трое суток, но потом их все равно отжимают молодые бизнесмены на иномарках. Власти Гагаузии подсчитали, что в автономии сейчас в 10 раз меньше дров, чем нужно.

Чтобы как-то исправить ситуацию, правительство разрешило импорт в страну опилок и стружки. Осознав критическое положение соседей, в Приднестровье ввели сезонную пошлину на экспорт дров — $0.02 за один килограмм. Пошлину не будут брать с физических лиц, покупающих древесину для личных нужд, в объеме до 100 кг и не чаще одного раза в год.

Проблема не только с дровами. Производители пеллет и брикетов из биомассы в Молдове сталкиваются с нехваткой сырья. Поэтому они подняли цены в два раза.

В ход пошли «народные промыслы». Люди массово запасаются тизыком (так в Молдавии называют кизяк). Во дворах лепят и сушат на солнце брикеты из навоза и соломы. Готовятся палить в печках и старую мебель.

Паника возникла после того, как премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что правительство не будет продлевать контракт с «Газпромом», потому что опасаются, что в Москве взамен потребуют признать Приднестровье.

На самом деле «Газпром» имел право разорвать контракт с Молдовой еще в мае. Кишинев не выполнил условия договора, предусматривавшего, что к этому времени будет проведен аудит старых долгов (700 млн долларов). В молдавском правительстве сослались на «войну на Украине» и попросили отсрочку на год.

И вот неожиданно спустя три месяца аудит все же решили провести («война» закончилась?). Правительство объявило о подписании договора на закупку услуг независимого финансового и юридического аудита с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance. В Молдове шутят, что эти аудиторы вполне могут насчитать, что это «Газпром» должен Кишиневу.

В самой российской монополии отметили, что молдавские власти установили условия найма компании-аудитора по долгу «Молдовагаз» перед концерном «Газпром» без учета предложений российской стороны. А это подразумевает, что результаты возможной проверки могут быть не признаны российской стороной.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон надеется, что «Газпром» не отключит страну от газа. Он считает, что реальный долг за минувший год еще вырос.

«Молдовагаз» как серьёзная компания каждый год делает аудит. Его проводят международно признанные компании, а не какие-то норвежские фирмы, о которых никто не слышал. Я попросил коллег узнать, что это за компании, чтобы не вышло так, что учредитель там Спыну (вице-премьер – ред.), и он в итоге из бюджета получит миллион долларов за аудит. Это отмывание денег», – сказал Додон.

Тем временем власти Молдовы решили прибегнуть к шантажу. Вице-премьер Андрей Спыну пригрозил, что отрежет от газа Приднестровье.

«У нас выбор очень простой: либо договорится с «Газпромом» о приемлемой цене на ближайшие два-три года, либо Москва отключит нам газ. Да, будет сложно, но мы не замерзнем. Москва при этом потеряет всякое влияние в Приднестровье. Отсутствие газа создаст там гуманитарный кризис и предпосылки для объединения страны. Без российского газа в долг Приднестровье просто захлопнется», — заявил молдавский эксперт в области энергетики Сергей Тофилат.

Эти угрозы вызвали недоумение в Москве.

«Газ в Молдавию заходит со стороны Приднестровья. Поэтому не очень понятно, как они собираются ограничить поставки российских энергоресурсов в ПМР. Кишинев, скорее всего, хочет получить очередную скидку от Москвы. Они как бы говорят: в случае отсутствия таковой платить за очередные поставки им снова будет нечем, а вопросом Приднестровья они просто манипулируют и шантажируют «Газпром», – сказал в интервью газете «Взгляд» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.