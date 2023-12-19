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Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что проблема Приднестровья «решится», когда Украина победит Россию.

Об этом он заявил в интервью прозападному телеканалу ТВ8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина выиграет войну, и российские войска и техника оттуда уедут. Соответственно они покинут территорию Левобережья», – сказал Речан.

Варианта с победой России он просто не рассматривает.

«Правительство Молдовы разработало все необходимые сценарии действий в зависимости от того, что случится. Но я уверен, что Россия уже проиграла эту войну. Уже долгое время Украина имеет потенциал и мотивацию для того, чтобы эту войну выиграть. Конечно, у всех были завышенные ожидания от контрнаступления, но никто не заметил, что воздействие России на Черном море намного ниже, чем до контрнаступления», – сказал Речан, очевидно,

Нынешний президент Молдовы Майя Санду официально имеет гражданство Румынии – страны блока НАТО, ведущего гибридную войну против РФ руками Украины.