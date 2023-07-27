Власти Молдовы намерены продлить режим чрезвычайного положения ещё на 60 дней

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Премьер-министр РМ Дорин Речан намерен отправиться в парламент, чтобы просить о продлении режима ЧП ещё на 60 дней.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

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Экс-президент РМ, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон заявил, что его партия выступает категорически против подобной практики.

«Вся страна живёт в этом режиме вот уже почти 2 года. Это свидетельство того, что действующая власть и Майя Санду — катастрофа для Молдовы. Продление режима ЧП нужно им для дальнейшего воровства бюджетных денег, для непрозрачного распределения средств. Мы по-прежнему не знаем, поступили ли и на что были потрачены обещанные внешними партнёрами деньги», – написал Додон у себя в телеграм-канале.

Против продления режима ЧП высказалась и экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, ранее заявившая о своём намерении дать старт новому общемолдавскому политическому проекту.

«О каком чрезвычайном положении говорят в правительстве, если они не в состоянии хотя бы обезопасить стратегические учреждения государства и, главное, подготовить сотрудников силовых структур к чрезвычайным ситуациям?», – написала Влах у себя на странице в соцсети.

Как считает бывшая глава автономии, правящая в Молдве партия «Действие и солидарность» не может управлять:

«Они продолжают бросать дымовые завесы, которые обсуждаются в течение 2-3 дней; последняя – с антеннами на крыше посольства РФ».

По ее словам, «три года потеряны для страны в послевыборных «играх», в которых нам пришлось терпеть некомпетентных, наглых людей, распиаренных Санду и ее партией, не имеющих ни опыта, ни навыков для работы в государственных учреждениях».

Экс-башкан Гагаузской автономии высказалась за проведение досрочных президентских и парламентских выборов. Такой же позиции придерживается и Партия социалистов.