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Новости Украины

Власти Молдовы не выразили соболезнования семьям погибшего и тяжело раненного дальнобойщиков в результате налета украинских беспилотников на пункт пропуска «Троебортное» в Брянской области России.

Об этом написал в своем ТГ-канале оппозиционный депутат Богдан Цырдя.

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«Президент, спикер и премьер министр Молдовы так и не осудили Киев за убийство своего гражданина. Более того, они даже не выразили соболезнование семье погибшего», – написал Цырдя.

Как выяснилось, дело тут вовсе не в том, что официальный Кишинев поддерживает в конфликте Киев против Москвы, а в личностях самих дальнобойщиков.

Погибший водитель Иван Сурдул проживал с супругой и годовалым ребёнком в Григориополе, а это непризнанное Приднестровье. Тяжело ранен житель Гагаузии Василий Кулиш – автономии в составе Молдовы, которая занимает оппозиционную позицию в отношении нынешних прозападных властей.

Тот факт что у обоих молдавский паспорт дела не изменил. Это неправильные граждане.

Многие провластные молдавские СМИ в сообщениях не стали указывать, что дрон украинский, а некоторые даже утверждали, что это Россия обстреляла свой погранпункт.

Совсем другой была реакция после обстрела якобы молдавского санатория «Здоровье» в поселке Сергеевка Одесской области 1 июля. Там были размещены системы украинской ПВО. Кишинев оперативно осудил бомбардировку и выразил соболезнования пострадавшему от выбитых стекол молдавскому рабочему.

В том, что санаторий в Сергеевке действительно принадлежит Молдове, ранее публично высказывали сомнения даже прозападные политики. В результате мутных схем Молдова уже потеряла прибыльный санаторий в Трускавце и базу отдыха «Мечта» в Затоке. Второй объект украинские якобы собственники вообще разобрали.

Еще в 2019 году будучи премьер-министром Молдовы Майя Санду заявила о незаконной приватизации санаториев принадлежащих Национальной конфедерации профсоюзов, но в Киеве не прислушались к претензиям союзницы.

При атаке на пункт пропуска «Троебортное» был применен американский тактический барражирующий боеприпас Switchblade (дрон-камикадзе).