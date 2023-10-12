Власти Молдовы обвинили Россию за прилет украинской ракеты

Алексей Логофет.  
12.10.2023 13:19
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 102
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Россия, Украина


В падении обломков ракеты на территорию Молдовы две недели назад виновата Россия, вне зависимости от того, чья это была ракета.

Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос, сообщает publika.md.

В падении обломков ракеты на территорию Молдовы две недели назад виновата Россия, вне зависимости...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Спустя две недели после падения обломков ракеты в Гырбовецкое озеро в Новоаненском районе власти так и не установили происхождение найденных обломков.

«Найденные фрагменты являются ни чем иным, как побочными последствиями войны в Украине. С уверенностью можно сказать, что виновником этих частей взрывоопасного объекта, найденного на территории Республики Молдова, является Российская Федерация», – заявил Ефрос .

Репортер поинтересовался, можно ли сказать с уверенностью, что это были остатки российской ракеты.

«На данный момент мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить принадлежность соответствующих объектов», – ответил министр внутренних дел.

Ранее министр Адриан Ефрос заявлял, что это была ракета С-300 — российский снаряд большой дальности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть