Власти Молдовы обвинили Россию за прилет украинской ракеты

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В падении обломков ракеты на территорию Молдовы две недели назад виновата Россия, вне зависимости от того, чья это была ракета.

Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос, сообщает publika.md.

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Спустя две недели после падения обломков ракеты в Гырбовецкое озеро в Новоаненском районе власти так и не установили происхождение найденных обломков.

«Найденные фрагменты являются ни чем иным, как побочными последствиями войны в Украине. С уверенностью можно сказать, что виновником этих частей взрывоопасного объекта, найденного на территории Республики Молдова, является Российская Федерация», – заявил Ефрос .

Репортер поинтересовался, можно ли сказать с уверенностью, что это были остатки российской ракеты.

«На данный момент мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить принадлежность соответствующих объектов», – ответил министр внутренних дел.

Ранее министр Адриан Ефрос заявлял, что это была ракета С-300 — российский снаряд большой дальности.