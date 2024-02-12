Власти Молдовы паникуют: Война подступила к нашему дому

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Погранполиция Молдовы сообщает, что в зоне молдавско-украинской границы у Этулии в Вулканештском районе обнаружены обломки дрона Shahed.

«В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника ограничили. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности», – говорится в сообщении.

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Молдавская сторона указывает, что по данным украинских властей, в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой, произошла атака беспилотников. По предварительной информации, обнаруженные обломки — это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО.

Сегодня президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и министр иностранных дел Михай Попшой синхронно обвинили Россию «в агрессии». Они сделали записи на своих страницах в американской соцсети почти в одних и тех же выражениях на английском языке.

«Война России с Украиной снова подступила близко к дому в Молдове. Обнаружение обломков беспилотника Shahed на юге Молдовы сегодня стало еще одним суровым напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия России ставит под угрозу весь континент. Необходимо продолжать оказывать поддержку Украине», — написала Санду.

Молдавский журналист Дмитрий Чубашенко не согласился с президентом.

«То, что в нашем регионе идет война, это очень плохо. Но первая и главная причина, по которой молдаване сталкиваются с мрачной реальностью – это захватившие власть в Кишиневе Санду и ее партия», – написал он в своем тг-канале.

В прошлые годы Молдова пять раз была подвергнута атаке украинской ПВО. В первый раз украинская ракета упала в районе села Наславча 31 октября 2022 года. В нескольких домах были повреждены оконные стекла. Минобороны тогда ничего не зафиксировало.

Второй раз разгонный блок украинской С-300 упал на севере Молдовы в саду в Бричанском районе. В третий раз обломки зенитной ракеты С-300 были обнаружены 15 января 2023 года в зоне пограничного сектора Ларга Бричанского района. В феврале «обломки неизвестной ракеты» были обнаружены там же.

Наконец, в сентябре обломки украинской ракеты были найдены в озере Харбоец в районе расположенного на расстоянии около 30 километров от границы с Украиной города Анений-Ной.

Молдова неохотно признавала, что это были украинские ракеты. Зато по поводу мифических пролетов российских «калибров» над молдавской территорией, о которых сообщают из Киева, молдавские власти регулярно делали грозные заявления.