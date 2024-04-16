Профанация евроинтеграции. Режим Молдовы прикрывает свой политический крах

В Молдове намечена дата референдума о евроинтеграции и президентских выборов, которые предположительно пройдут 20 октября. Правящая партия уже обнародовала текст поправок в Конституцию, которую вынесут на референдум, и поторопилась начать агитацию среди населения. Депутаты PAS, беседующие с гражданами о преимуществах евроинтеграции, жалуются, что народ на разъяснения реагирует вяло. И это неудивительно: позитивный образ ЕС пропрезидентская команда продвигает на фоне провалов в экономике, растущей бедности и межэтнической разобщенности.

Ситуацию комментирует в интервью «ПолитНавигатору» молдавский политолог Александр Кориненко.

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ПолитНавигатор: Члены PAS на собственные средства проводят информационную кампанию в поддержку еврореферендума. Дата его еще официально не утверждена, насколько это законно? Как инициаторы плебисцита агитируют голосовать, что рассказывают людям?

Александр Кориненко: Партии PAS никакие законы не писаны. Уже не раз правящая партия позволяла себе начинать агитацию до того, как об этом объявит ЦИК, первое, что приходит на ум – это избирательная кампания Лилиана Карпа, которая, по сути, началась за пару месяцев до начала электоральной гонки за пост столичного градоначальника. Функционеры PAS всегда приводят какое-то нелепое объяснение. Уверен, что и в этот раз они как-то объяснят свою агитацию за референдум, который еще даже не назначен. Возможно, это вот такой информационный ликбез о прелестях европейской интеграции.

К счастью, меня еще не «проагитировали», поэтому я точно не знаю, о чем рассказывают населению, но эта сказка не меняется уже очень давно, мол, вот вступим в Европейский союз – и будет вам счастье: европейская юстиция, хорошие дороги, высокие пенсии и зарплаты. При этом не упоминается о том, что есть строгие критерии вступления в ЕС, и туда принимают страны, которые уже справились с теми проблемами, которые Молдова мечтает решить в составе Евросоюза. Людей просто вводят в заблуждение сказками о прекрасной Европе.

ПолитНавигатор: Согласно одной из предлагаемых поправок в Конституцию, на референдуме граждан попросят подтвердить европейскую идентичность народа Молдовы. Для чего это нужно? С тем, что идентичность – европейская, кто-то спорит?

Александр Кориненко: Я вообще этого не понимаю, это очередной популизм. Это то же самое, что подтвердить на референдуме, что небо голубое, а трава зеленая. Давайте делать различие, что есть Европа как континент, а Европейский союз – интеграционное объединение. Никому в здравом смысле не придет в голову ставить под сомнение, что мы европейцы. Наша страна тут зародилась, она тут есть, и мы европейский народ. Возможно, конечно, что власти считают, что Евросоюз – это Европа, а мы тут отсталые аборигены Юго-Восточной Европы, которые хотят цивилизации. Ну, тогда советую им учить географию.

ПолитНавигатор: Другая поправка должна по итогам референдума провозгласить евроинтеграцию стратегической целью Молдовы. Чем это опасно для страны? Значит ли это, что Молдова не сможет после принятия этих поправок предпринять разворот на восток?

Александр Кориненко: Эта поправка никак и ничего не изменит. Большинство крупных политических сил в Молдове выступают за европейскую интеграцию, и даже те, кто ассоциируется с пророссийским вектором, продолжают реформы по требованию ЕС и не сворачивают с пути евроинтеграции.

Президент говорит о конституционных поправках, чтобы поднять ставки на референдуме, который пройдет одновременно с президентскими выборами, потому что избирателю может показаться, что таким образом путь в ЕС будет зацементирован и ничто не будет ему угрожать. Но наши политики серьезно подорвали доверие к Конституции: там был прописан молдавский язык, но в школах преподавался как родной румынский, в Конституции указан нейтральный статус Молдовы, но и это очень часто не соблюдается. Поэтому такая поправка обяжет только выпустить очередной тираж Основного закона страны, и не более того.

ПолитНавигатор: За 30 лет независимости в Молдове проводилось несколько референдумов, но по разным причинам они заканчивались неудачно и не приводили к каким-то изменениям в жизни страны. Что будет, если и этот референдум провалится?

Александр Кориненко: Ничего не произойдет: поплачут и забудут. Учитывая сильную зависимость страны от западных кредитов, грантов и денежных траншей, процесс евроинтеграции не будет свернут. Это подтверждают и европейские чиновники. Правда, провал референдума нанесет сильный удар по имиджу правящей партии и лично президента. В европейских столицах очень серьезно задумаются о профпригодности «проевропейских политиков» Республики Молдова.

ПолитНавигатор: До референдума – полгода. Европейская интеграция побеждает пока только на словах. Как сообщал министр экономики Думитру Алайба, рост ВВП Молдовы в 2023 году составил всего 0,7% (правда, потом уточнил, что 2,5%), что этого недостаточно, и что стране нужно ускоренное развитие экономики. За счет чего собираются его обеспечивать?

Александр Кориненко: Нынешняя молдавская власть держит экономику страны на плаву за счет европейских кредитов. Наш внешний долг достиг огромных размеров и каждый год растет. Это мышление НПО-шников, ведь они не умеют ничего производить, не понимают, как работает экономика, но с радостью готовы за грант заниматься пусканием пыли в глаза. Все гранты и кредиты используются, по факту, для проедания, на них не открываются заводы, не создаются рабочие места, все больше граждан покидают страну в поисках работы – и это самый главный показатель того, что в экономике полный провал. Не знаю, кого могут порадовать цифры, озвученные господином Алайбой, но явно не молдавских граждан.

ПолитНавигатор: Может ли будущий плебисцит подтянуть рейтинг других проевропейских партий? Что можно сказать о только что созданном блоке четырех партий Молдовы под названием Împreună («Вместе»), который уже подписал пакт в поддержку евроинтеграции?

Александр Кориненко: Никак не может. За три с половиной года находящаяся у власти Майя Санду сделала все, чтобы внутри страны, так и за ее пределами евроинтеграция ассоциировалась только с ее именем. Она собирает Европейское Великое Национальное Собрание, к ней приезжают все европейские лидеры на саммит Европейского политического сообщества, она «гарант и мать истинной евроинтеграции».

За это время на проевропейском фланге не вырос ни один политик и ни одна серьезная политическая сила, которая может бросить вызов президенту. Они могут объединяться, создавать блоки, фронты и тому подобное, но пока западные партнеры видят в Майе Санду железную леди евроинтеграции, у остальных нет никаких шансов, и подобные блоки скорее создаются на будущее.

ПолитНавигатор: Насколько действия правящей команды, в том числе по организации референдума, реально приближают Молдову к ЕС?

Александр Кориненко: Абсолютно не приближают. Вооруженный конфликт на Украине подарил Молдове внимание всего ЕС и статус кандидата. Еврочиновники сами нарушили свои принципы и критерии предоставления статуса кандидата, чем беспринципно воспользовалась молдавская власть.