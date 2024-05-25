Власти Молдовы, продолжая хамить России, добиваются от неё экстрадиции оппозиционного политика

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Молдова будет добиваться от России экстрадиции оппозиционного политика, депутата парламента, лидера блока «Победа» Илана Шора. Об этом заявила министр юстиции РМ Вероника Михайлов-Морару в ходе передачи на провластном канале TV8.

Чиновница утверждает: молдавские власти еще не были официально уведомлены о получении Иланом Шором российского гражданства, но, когда об этом будет объявлено по официальным каналам Интерпола, министерство будет действовать в интересах возвращения Шора в страну.

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«Что касается появившейся в СМИ информации о том, что у Шора есть гражданство Российской Федерации, то Министерство юстиции официально об этом не проинформировано. Если нас официально уведомят о том, что он также имеет гражданство другого государства, мы проанализируем обстоятельства и посмотрим, как действовать с процессуальной точки зрения», – заявила она.

Примечательно, что в тот же самый день министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Михай Попшой разразился очередным хамским выпадом в отношении России, обвинив её в «варварской агрессии против Украины» и «попытках спонсирования различных политических сил, которые являются выразителями интересов Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Республике Молдова». Непонятно, на какое сотрудничество с Москвой рассчитывают представители нынешних молдавских властей, особенно в свете попыток внесения в уголовный кодекс положений, позволяющих репрессии по политическим мотивам.