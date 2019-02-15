15.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Мэрия Москвы согласовала проведение 24 февраля марша либералов, посвященного очередной годовщине гибели их единомышленника – политического деятеля времен ельцинской олигархии Бориса Немцова.

«Оргкомитет Марша Немцова завершил переговоры с мэрией. Акция состоится в воскресенье 24 февраля. Маршрут: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Начало в 13:00. Приходите!» – сообщил один из организаторов предстоящей акции Илья Яшин.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», в предыдущие годы шествия либералов проходили, в том числе, с использованием меджлисовской символики, а также под так называемыми «антивоенными лозунгами», которые повторяли тезисы пропаганды правящего на Украине националистического режима о «российской агрессии», «аннексии Крыма» и т.п.