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НАТО готово увеличить помощь Молдове в условиях «гибридного давления». Это означает большую помощь в развитии потенциала безопасности, обороны и устойчивости Республики Молдова, а также «в процессе вступления в ЕС, модернизации и демократизации».

Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Валерий Мижа на брифинге, посвященном итогам саммита в Вашингтоне для Республики Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Брифинг был специально организован в посольстве Польши в Молдове, пункте контакта с Североатлантической организацией.

Мижа подчеркнул, что власти Молдовы хотят активизировать политический диалог и практическое сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

«Мы заинтересованы в том, чтобы максимально использовать возможности, предлагаемые НАТО государствам-партнерам, и стать надежным партнером, имеющим дополнительную ценность для общей международной безопасности», – сказал госсекретарь МИДЕИ.

По его словам, «принцип нейтралитета и его регулирование в международном праве не предполагают самоизоляции, демилитаризации или безразличия к международным событиям, включая акты агрессии, особенно осуждаемые Советом безопасности ООН или Генеральной ассамблеей ООН».

Укрепление оборонного потенциала, отметил госсекретарь, является одним из приоритетов властей, поскольку в течение последних 15 лет «некоторые международные игроки прилагают огромные усилия по пересмотру международного порядка, основанного на международном праве, особенно на положениях Устава ООН, принципах и руководящих принципах ОБСЕ, а не так называемый мировой порядок, основанный на цивилизационных или многополярных пространствах – иными словами, пространствах влияния, которые были основой политической парадигмы 19-го и начала 20-го века».

«Мы все знаем, чем закончились эти трагические отношения в 20-м столетии», – лицемерно напомнил Валерий Мижа об ужасах последней мировой войны.

Более того, он подчеркнул, что за последние два года Молдова испытывает на себе последствия драматических преобразований международной среды безопасности, особенно в регионе Черноморского бассейна, где ситуация стала нестабильной и хрупкой.

«Война, начатая в 2022 году Российской Федерацией против Украины с намерением изменить национальные границы силой и войной, подрывает основанный на правилах и нормах международный порядок, архитектуру и механизмы безопасности в Европе, установленные Римской декларацией 1990 года и Парижской хартией для новой Европы, принятой в 1990 году. Более того, эта война оказывает серьезное воздействие на безопасность и развитие Республики Молдова», – вещал госсекретарь МИДЕИ.

Отметим, что страной, регулярно нарушающей международное право (в частности, принцип невмешательства во внутренние дела суверенных стран), являются Соединенные Штаты Америки. США после принятия Устава ООН более 100 раз вмешивались в дела более 60 суверенных стран без мандата Совета безопасности ООН.

Согласно опросу общественного мнения, проведённому Международным республиканским институтом (штаб-квартира в США), 55% граждан Молдовы выступают за нейтралитет, и только 10% – за защиту со стороны НАТО.