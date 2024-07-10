Власти Николаевской области попались на воровстве западной гуманитарки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские чиновники попались на воровстве гуманитарной помощи, присылаемой с Запада.

Очередной скандал разгорелся в Николаевской области, где поживиться решили власти Снигирёвки – населенного пункта, захваченного ВСУ в ходе наступления на Херсон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

На торговой интернет-площадке OLX появились объявления о продаже генераторов по 27 тысяч гривен, которые передавались Западом как помощь для украинской армии. Указанный телефон принадлежит супруге Ивана Кухты, главы Снигуровской военно администрации, выяснили украинские журналисты.

«Семья чиновника поставила на поток своеобразный бизнес. Муж от имени военной администрации бесплатно получает оборудование для военных. А потом жена продает его на общедоступных площадках», – говорится в публикации.