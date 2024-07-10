Власти Николаевской области попались на воровстве западной гуманитарки

Андрей Соколов.  
10.07.2024 15:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 257
 
Дзен, Коррупция, Николаев, Скандал, Украина


Украинские чиновники попались на воровстве гуманитарной помощи, присылаемой с Запада.

Очередной скандал разгорелся в Николаевской области, где поживиться решили власти Снигирёвки – населенного пункта, захваченного ВСУ в ходе наступления на Херсон.

Украинские чиновники попались на воровстве гуманитарной помощи, присылаемой с Запада. Очередной скандал разгорелся в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


На торговой интернет-площадке OLX появились объявления о продаже генераторов по 27 тысяч гривен, которые передавались Западом как помощь для украинской армии. Указанный телефон принадлежит супруге Ивана Кухты, главы Снигуровской военно администрации, выяснили украинские журналисты.

«Семья чиновника поставила на поток своеобразный бизнес. Муж от имени военной администрации бесплатно получает оборудование для военных. А потом жена продает его на общедоступных площадках», – говорится в публикации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть