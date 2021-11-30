Власти Петербурга оказались не готовы к циклону «Бенедикт»

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Минувшей ночью на Петербург обрушился циклон «Бенедикт», принесший в город обильный снегопад. Городские дороги засыпало снегом, местами высота сугробов доходила до 20 сантиметров. Утром горожане столкнулись с серьезными транспортными проблемами – десятибалльными пробками и невозможностью выехать из жилых дворов.

Петербуржцы в социальных сетях отмечают, что из-за парализованного движения дорога на работу заняла слишком много времени. При этом многие из них не могут пересесть на общественный транспорт, поскольку автомобиль нужен им для служебных задач. Водители массово публикуют в социальных сетях свои номера телефонов с просьбой о помощи в вызволении застрявших машин из снежного плена.

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С неудобствами столкнулись и те, кто решил оставить автомобиль и отправиться на работу пешком. В снегу завязли даже автобусы.

Часть комментаторов отметили, что пробки в городе возникли из-за того, что петербуржцы не хотят пересаживаться на общественный транспорт в связи с плохой погодой. Однако им справедливо отвечают, что в крупном городе снег должен убираться своевременно, а пользоваться как личным, так и общественным транспортом должно быть комфортно при любых погодных условиях.

Организовать оперативную уборку – задача властей, с которой в Смольном не справляются уже несколько лет. Неудивительно, что горожане недовольны работой губернатора Александра Беглова. Согласно отчету комитета по благоустройству, в ночь с 29 на 30 ноября на городские улицы вышли 1000 единиц спецтехники и 490 дворников. Утром их сменили 1037 снегоуборочных средств и 1180 дворников. Отметим, что ночью на борьбу со стихией бросили меньше сил, хотя основной снегопад пришелся именно на темное время суток.

Очевидно, что губернатор Беглов не может грамотно организовать работу своих подчиненных, из-за чего петербуржцы каждый год страдают от последствий непогоды.