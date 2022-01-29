Власти Петербурга растянули метрострой в «Кудрово» на 40 лет

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Введение в эксплуатацию станции метро «Кудрово» вновь перенесено – новая дата назначена на 2029 год. Строительные работы над станцией в Ленобласти начались в 80-х и с тех пор неоднократно откладывались.

Станцию метро «Кудрово» откроют к 2029 году, сообщил председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

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«На территории Ленинградской области в планах по строительству ближайших – это станция в Кудрово. Мы с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры [Петербурга] этот вопрос прорабатываем. К 2029 году пока по тем планам, которые сейчас сверстаны, [планируется] окончание строительства станции метро в Кудрово», – заявил Присяжнюк.

Летом 2021 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов называл иные сроки, обещая, что «при дополнительных инвестициях» из федерального центра станцию в Кудрово откроют до 2024 года.

Станцию метро Кудрово начали строить еще в конце 80-х годов, заморозив проект в 1997 году. С тех пор дата открытия станции неоднократно переносилась – в 2013 году сообщали о 2015-м, в 2017-м обещали открыть метро после 2020-го, далее сроки сдвигались к 2023-2025 годам.

Примечательно, что среди причин плохого развития метро в Северной столице, помимо сложности петербургских условий, называют также промедление с постройкой. Пока строители приступят к работе, документация нередко устаревает и нуждается в новых согласованиях.

Развитие метро Санкт-Петербурга было одним из предвыборных обещаний Александра Беглова, оказавшихся невыполненными. В Смольном обвиняют в неудачах бывшего подрядчика, ОАО «Метрострой», который не справился с ранее взятыми обязательствами.

На смену «Метрострою» в Петербурге образовали новую компанию, АО «Метрострой Северной Столицы» (АО МССС), контрольный пакет акций которой принадлежит городу. Компания пользуется производственными мощностями и техникой предшественника, взятыми в аренду. Появление нового подрядчика дало повод для проправительственных телеграм-каналов заявить о «возрождении» метростроения, хотя заявленные сроки строительства метро по-прежнему низки.

Вызывает вопросы и попытка переложить ответственность на бывшего подрядчика. В СМИ высказывается мнение, что банкротство компании с 80-летней историей организовано искусственно, а выгодоприобретатели процесса сидят в Смольном.