Власти подсчитали, сколько Крым потерял туристов на Новый год из-за отсутствия авиасообщения

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Турпоток в Крым в ушедшем 2022 году составил 6,5 миллионов человек. В том числе в новогодние праздники – 177 тысяч человек. Такие данные привел глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, средняя загрузка средств размещения составила 60 %, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90 %.

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Как и следовало ожидать, восемь из десяти туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, железная дорога взяла на себя пятую часть туристического потока.

Мораторий на авиаперевозки и пробки на Крымском мосту стоили курортной отрасли почти 90 тысяч гостей в новогодние праздники – 2022 год в Крыму встретили 265 тысяч туристов против 177 тысяч встречи 2023-го. Экс-замминистра туризма Крыма Людмила Бабий в эфире «Радио Крым» заявила, что основной новогодний турист – это житель Крыма, который воспользовался скидками и акциями в отелях полуострова.

«У нас наблюдалось полное отсутствие железнодорожных билетов в Крым на период новогодних праздников еще за месяц, но основная часть гостей — это крымчане, которые решили провести праздники активно, а не дома у телевизора с тазиком оливье», — считает Бабий.

По ее словам, похожая ситуация сложилась в Краснодарском крае, где отели бронировали на 2-3 дня, что обычно делают местные жители. Тогда как традиционный аншлаг собрал Сочи, где единственный работающий аэропорт на Юге России и горнолыжный курорт «Красная поляна».