Власти подтердили передачу Киево-Печерской Лавры в подчинение Стамбулу

Анатолий Лапин.  
31.03.2023 08:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Киев, Церковь


Киево-Печерская лавра, с территории которой киевский режим сегодня изгоняет монахов канонической УПЦ, всего скорее, будет передана раскольнической ПЦУ, подчиняющейся Стамбулу.

Такие планы в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» огласил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киево-Печерская лавра, с территории которой киевский режим сегодня изгоняет монахов канонической УПЦ, всего скорее,...

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«По состоянию на прошлое лето на территории Верхней лавры также два храма – Трапезная церковь и Успенский собор находились в пользовании УПЦ МП. Действие этих соглашений прекратилось 31-го декабря прошлого года. И, как вы знаете, на Рождество там проводил службу Епифаний. Я думаю, это более, чем понятная позиция. Все возможно. Я думаю, что религиозная жизнь в любом случае должна продолжаться в Лавре, но государство должно управлять такими объектами», – заявил Ткаченко.

Он также пожаловался, что пока представители режима не получили доступа к территории Лавры:

«Давайте сначала вернем в управление государства этот объект. Хотя все необходимые законные решения приняты, мы физического доступа к этим объектам пока что не имеем. Как только мы будем иметь этот доступ и получим необходимые запросы от ПЦУ, будем их рассматривать».

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