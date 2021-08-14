Власти Польши вступают в прямой конфликт с окружением Байдена

14.08.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Нижняя палата польского парламента (Сейм) всё-таки приняла законопроект, запрещающий вещание телеканалам, чьи собственники находятся вне юрисдикции Евросоюза. Нововведение, в первую очередь, бьёт по оппозиционному телеканалу TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery. Попытка правящей польской партии зачистить рупор конкурентов к конфликту Варшавы с Вашингтоном.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский.

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Теперь у американцев открываются все возможности оказывать мощнейшие давление на польское руководство. Тем более, что судьба нового закона окончательно не определена. В рамках существующей законодательной процедуры теперь законопроект будет рассмотрен в верхней палате парламента (Сенате), а затем его должен еще одобрить президент. Это дает Вашингтону несколько месяцев для того, чтобы задействовать все возможные рычаги влияния.

Первый, формальный способ давления – юридический. Компания Discovery уже заявила, что намерена подавать иск против Варшавы в соответствии с положениями американо-польского Договора о торговых и экономических взаимоотношениях. Иск будет рассмотрен Международным центром по урегулированию инвестиционных споров. Несомненно, в случае такого сценария, США задействуют все формальные и неформальные возможности на международном уровне.

Одновременно, будет продолжаться политическое давление. В американском Конгрессе уже появились депутаты, выступающие с открытыми письмами, осуждающими намерения Варшавы. Критика польского законопроекта основана на двух аргументах: свободе СМИ (обвинения польской правящей партии «Право и справедливость» в нарушении основных стандартов в этой области) и соблюдении принципов рыночной экономики (одновременно появляются угрозы вывода американского капитала и западных инвестиций из Польши).

Владелец TVN, компания Discovery, весной заключила сделку с корпорацией Time Warner, которая владеет, в том числе, близким к американским демократам телеканалом CNN. Во главе компании стоит Уильям Кеннард, ранее возглавляющий Федеральную комиссию по связи (во время президентства Билла Клинтона), бывший посол США при Евросоюзе (назначен Бараком Обамой). Таким образом, «ПиС» и польское правительство вступают в прямой конфликт с окружением президента Джо Байдена.

Окончательный результат этого конфликта можно легко предугадать. В течение ближайших недель давление американских «партнеров» затормозит дальнейшую работу над законопроектом.

Вот так правящая польская партия загнала себя в тупик. Решиться на настоящее противостояние с Вашингтоном она не сможет в силу угрозы полной изоляции Польши на международной арене.

А отказ от собственного законопроекта может стать сигналом для польского консервативного сегмента общества, что Вашингтон далеко не партнер, а «ПиС» исчерпал свои возможности эффективного управления страной.