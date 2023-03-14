Власти Приднестровья обнародовали новые подробности несостоявшегося теракта СБУ

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Власти Приднестровья обнародовали новые подробности теракта, готовившегося СБУ на территории республики. Автомобиль со взрывчаткой диверсанты должны были оставить на пути следования делегации ОБСЕ во главе с действующим председателем организации Буяром Османи в районе Бендерской крепости, в троллейбусном кармане на дороге в сторону Кишинева.

Об этом сегодня рассказал прокурор Анатолий Гурецкий на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев», – сказал Гурецкий.

Журналистам был предоставлен фрагмент видеозаписи допроса задержанного агента СБУ Вячеслава Кисничана, где он рассказывает об этом, а также видео, снятое Кисничаном из троллейбуса в момент, когда делегация ОБСЕ заезжала в крепость.

Главной целью теракта должен был стать президент Приднестровья Вадим Красносельский. Сдетонировать должен был «Land Rover», припаркованный на краю улицы в центре Тирасполя. В машине было 8 килограммов гексогена. Ещё шурупы, гайки и проволока (чтобы поразить как можно больше людей). Радиус поражения от такого количества взрывчатки — сотни метров.

Всего в группе, готовившей теракт, было 6 человек. Они прибыли в ПМР под видом украинских беженцев.