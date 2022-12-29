Власти Приднестровья объявили «нейтралитет» – оценят ли в Киеве?

Приднестровье на фоне регулярно звучащих из Киева угроз начать совместную с Молдовой военную операцию по ликвидации непризнанной республики намерено сохранять нейтралитет в конфликте между РФ и Украиной.

Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский местным журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – заложники ситуации, сто процентов. Нам нелегко. Но мы сразу выбрали миролюбивую позицию, мы заявили о стремлении к миру, о нейтралитете в этой тяжелейшей ситуации», – сказал глава республики.

При этом он рассказал интересные подробности – силовым органам ПМР было дано указание с пониманием относиться к возможной нервной реакции беженцев с Украины (тут следует напомнить, что в Тирасполе властями в свое время не был согласован митинг в поддержку СВО как раз под предлогом того, что это может вызвать конфликтные ситуации с украинцами).

«Приднестровье приняло пятьдесят восемь тысяч беженцев. Во всяком случае, они через республику прошли. Кто-то остался… Помню, собрал всех силовиков – министров внутренних дел, госбезопасности – и рекомендовал буквально следующее: если вдруг вы заметите со стороны беженцев какое-то проявление агрессии, какие-то неадекватные действия, надо с пониманием относиться. Представьте себе, приехала женщина с детьми, а муж, допустим, воюет, не дай Бог погиб, мало ли что бывает. Это психика человека. Могут и неадекватные действия быть со стороны этого человека. Поэтому лучше беседа с пониманием. Но, кстати говоря, за весь период с февраля у нас не было ни одного конфликта, который был бы связан с беженцами из Украины. Люди такие, как мы, ничем от нас не отличаются. Они растворились в нашем социуме», – сказал Красносельский.

Он считает, что украинские беженцы в ПМР видят иную модель сосуществования с русскими, нежели у себя на Родине.

«Они приходят к пониманию нашей философии, к мысли, что вот оно – многонациональное государство, да, небольшое, но здесь есть русские, молдаване, украинцы, люди иных национальностей – представители 72-х народностей, национальностей, и все культивируют свой язык, свою культуру. Никто не наступает на их традиции, их уклад, которые складывались столетиями на этой земле. Люди успокаиваются. Я думаю, мы единственное государство в мире, в сетке телевизионного вещания которого есть все российские и украинские каналы. Пожалуйста, выбирай то, что тебе нравится. Смотри, анализируй, сравнивай. Какие проблемы? Люди сравнивают не с сеткой телевизионного вещания, люди сравнивают с улицей, со своим соседом, со своим другом, с людьми, которые гуляют по Тирасполю, Бендерам, Слободзее, по любому городу. Понимаете? И делают свои выводы – приходят к тому, что надо жить без агрессии, надо уважительно относиться к ближнему своему, поэтому люди с уважением относятся к миру, к нашей миролюбивой позиции», – сказал Красносельский.

Он вновь уточнил, что означает «нейтралитет» для внутренней ситуации в ПМР.

«Мы жестко будем пресекать любые поползновения на мир в обществе. Если завтра кто-то скажет, что придут украинцы и будут убивать русских, он сядет в тюрьму. Гарантированно. Если же послезавтра кто-то скажет, что русские придут и будут убиватьукраинцев, он сядет в ту же камеру. Это недопустимо и невозможно в Приднестровье. Это либо идиоты, либо умышленные экстремисты. Либо лечить надо, либо лишать свободы», – сказал президент ПМР.