Власти Приднестровья поддержали открытие аэропорта в Тирасполе

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Президент Приднестровья Вадим Красносельский поддержал идею строительства в Тирасполе гражданского аэропорта, высказанную общественными деятелями России.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по итогам своего переизбрания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не против. Готов сделать всё возможное для его открытия. Даже готов включить данный объект в фонд капвложений, выделить денежные средства. Что касаемо аэропорта в Тирасполе – необходимо консолидированное решение, не только приднестровское. Его пока нет», – сказал Красносельский.

Напомним, сегодня за строительство аэропорта в Тирасполе высказались член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и президент Фонда исторической перспективы Наталья Нарочницкая, которых на прошлой неделе в числе 9 россиян молдавские власти не допустили в страну. Они считаю, что такая мера спасет Приднестровье от блокады, которую ему устраивают Молдова и Украина.

В Приднестровье существует построенный еще в СССР военный аэродром, который может принять любой борт, любого тоннажа.