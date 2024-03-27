Власти Приднестровья рады, что установили «нормальные контакты» с уполномоченным Зеленского

Елена Острякова.  
27.03.2024 16:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


Власти Приднестровья не обращают внимания на заявления украинских политиков о готовности помочь Молдове «освободить» Левый берег Днестра и выстраивают с Киевом конструктивные отношения.

Об этом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил в интервью российско-американскому телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Приднестровья не обращают внимания на заявления украинских политиков о готовности помочь Молдове «освободить»...

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«Вы знаете, мы находимся в состоянии глобальной информационной войны, и региональной тоже: очень много вбросов, много инсинуаций. Отдельные политики, эксперты – каждый день что-то заявляют. Если так серьезно анализировать эти заявления, то можно, в общем-то, потерять значительную часть своего здоровья.

Мы же исходим из реалий. Мы находимся в плотном политико-дипломатическом контакте со всеми участниками, включая украинскую сторону. Вы знаете, что буквально с конца прошлого года у нас установились, наконец-то, регулярные нормальные контакты с уполномоченным представителем Украины в переговорном процессе Пауном Роговеем, который у нас уже дважды был в гостях. И мы все проблемные моменты обсуждаем именно на этом уровне. Это уполномоченное лицо, которое уполномочено обсуждать вопросы мирного диалога, политического урегулирования и так далее.

Поэтому в данном случае мы исходим из тех сведений, из той позиции, которая идет по этому каналу коммуникации. То есть мы оставляем украинским и молдавским экспертам пространство для маневра. Пусть они говорят, что угодно, — реальность отличается от их желаний или фантазий», – сказал Игнатьев.

По его словам, после февраля 2022 года на территорию Приднестровья въехало более 200 тысяч граждан Украины, хотя Украина 25 февраля 2022 года закрыла все пограничные пункты пропуска. Порядка 40 тысяч украинцев остались жить в ПМР.

Игнатьев особо отметил, что в информационной сетке приднестровского телевещания полностью присутствуют и российские, и украинские телеканалы.

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