Власти Приднестровья рады, что установили «нормальные контакты» с уполномоченным Зеленского

Власти Приднестровья не обращают внимания на заявления украинских политиков о готовности помочь Молдове «освободить» Левый берег Днестра и выстраивают с Киевом конструктивные отношения.

Об этом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил в интервью российско-американскому телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, мы находимся в состоянии глобальной информационной войны, и региональной тоже: очень много вбросов, много инсинуаций. Отдельные политики, эксперты – каждый день что-то заявляют. Если так серьезно анализировать эти заявления, то можно, в общем-то, потерять значительную часть своего здоровья.

Мы же исходим из реалий. Мы находимся в плотном политико-дипломатическом контакте со всеми участниками, включая украинскую сторону. Вы знаете, что буквально с конца прошлого года у нас установились, наконец-то, регулярные нормальные контакты с уполномоченным представителем Украины в переговорном процессе Пауном Роговеем, который у нас уже дважды был в гостях. И мы все проблемные моменты обсуждаем именно на этом уровне. Это уполномоченное лицо, которое уполномочено обсуждать вопросы мирного диалога, политического урегулирования и так далее.

Поэтому в данном случае мы исходим из тех сведений, из той позиции, которая идет по этому каналу коммуникации. То есть мы оставляем украинским и молдавским экспертам пространство для маневра. Пусть они говорят, что угодно, — реальность отличается от их желаний или фантазий», – сказал Игнатьев.