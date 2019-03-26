Власти Приднестровья считают провал Додона результатом договорняка с Плахотнюком

26.03.2019, Москва, Максим Карпенко

В провале президентской Партии социалистов Республики Молдова на выборах в парламент страны виноват руководитель государства Игорь Додон, который пошел на поводу у прозападного олигарха и молдавского политика Влада Плахотнюка.

Об этом в эфире «Первого Приднестровского» заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Красносельского, население ПМР помогло набрать социалистам свой рейтинг, а мест в парламенте у социалистов было бы больше, чем нынешних 34, если бы избирательная система осталась прежней.

«В мой адрес поступали просьбы от гарантов, наблюдателей и посредников формата «5+2», то есть ото всех. «Вадим Николаевич, пожалуйста, не препятствуйте, пусть граждане Приднестровья, имеющие молдавское гражданство, будут иметь возможность свободного выезда и отдачи своего голоса на территории Молдовы за того или иного кандидата, за ту или иную партию».

Я пошел навстречу, поэтому мы не препятствовали. Но я сказал сразу, это была моя позиция, что официально Приднестровская Молдавская Республика, ни один чиновник не будет принимать участия в выборах и не будет вести агитацию за того или иного кандидата, либо за ту или иную партию. Мы это слово сдержали. Мы не препятствовали, мы и не вмешивались…

По результатам партия социалистов получила почти 52% из общего числа голосующих граждан Приднестровья, имеющих молдавское гражданство, и победили два независимых кандидата. Если коснуться партии социалистов, я не понимаю их недовольство – они получили 52%. Если бы сам Игорь Николаевич Додон не изменил избирательную систему на смешанную и были бы просто партийные списки, он бы получил большинство и у нас – не было бы проблем.

Никаких проблем и нет на сегодняшний день, и попытка как-то сделать крайним Приднестровье, приднестровское руководство и тем более приднестровский народ, выглядит смешной и неуместной. Надо в зеркало посмотреть и увидеть виновника всех произошедших событий», – заявил Красносельский.

Напомним, Партия социалистов, имевшая до выборов колоссальную поддержку у населения Молдовы, не смогла получить большинство в парламенте после смены избирательной системы.

Молдавские эксперты отмечали, что к такому шагу президент Додон пошел, договорившись со своим основным конкурентом – лидером Демократической партии Владом Плахотнюком. Это оттолкнуло от Додона часть его избирателей, обвинивших президента в предательстве.

При рейтинге до голосования в более чем 40% и личном президентском почти в 48%, социалисты на выборах набрали чуть более 30 и смогли провести в парламент 34 депутата. При этом, Демпартия, занявшая третье место с 23,6% голосов, получила еще 17 мест в одномандатных округах и по итогу вышла в лидеры.