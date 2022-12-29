Власти Приднестровья заявили о нежелании проливать кровь за признание

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Приднестровье «уже пролило свою кровь» в 1990-е во время конфликта с Кишиневом, а потому теперь стремится избежать участия в боевых действиях даже ради своей главной цели – признания независимости от Молдовы.

Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский местным журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еще на начальном этапе своего президентства говорил о том, что я однозначно жду признания Приднестровской Молдавской Республики, её государственности, но я очень бы не хотел, чтобы это признание было получено через кровопролитие. Приднестровье кровь свою уже пролило. Мы этот кровавый долг заплатили. Не знаю, как его назвать. Это трагедия, которая была у нас. Хватит, достаточно. Мы получим признание, я в этом не сомневаюсь. Но это будет гармонично и не связано с гибелью людей. Во всяком случае, за это надо молиться. Всем нам», – сказал глава республики.

По словам Красносельского, даже в условиях отсутствия признания ПМР сегодня экономически более развитое государство, нежели Молдова.

«В Приднестровье даже в условиях непризнанности нам удалось во многом сохранить советский промышленный потенциал. И не только сохранить, а путём инвестиций, переоборудования по большому счёту перезапустить. Без инвестиций весь бы потенциал, наверное, тоже ушёл бы в никуда. Мы сохранили и приумножили. А вот в Молдове, к сожалению, практически весь промышленный потенциал Советского Союза был либо уничтожен, либо выглядит крайне плохо. Естественно, количество промышленных предприятий диктует и потребление энергоресурсов. Поэтому мы потребляем газа больше, чем Молдова. Это нормально – по уровню промышленного производства, вот и всё. И я могу привести другие европейские государства или, к примеру, Соединенные Штаты Америки. Там, допустим, Калифорния потребляет газа больше, чем Невада или Техас. Потому что совсем разный уровень промышленности, который представлен в тех или иных государствах, в тех или иных штатах. Так и здесь. Кроме того, у нас практически все дома жителей газифицированы. Это тоже потребление газа. Мы жили, идя в ногу со временем, мы не разбазаривали наследие наших предков, наследие Советского Союза, мы инвестировали и имеем хороший результат», – заключил президент ПМР.