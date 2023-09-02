Власти Приднестровья заявили об опасности нового молдавского закона «О сепаратизме»
Закон о сепаратизме, принятый в Молдове, ущербен и приведет к эскалации конфликта с Приднестровьем.
Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается закона о сепаратизме – он ущербный, недальновидный и, кроме как эскалации конфликта, он ничего не сможет больше сгенерировать.
Если Молдова себя защищает от террористов, диверсантов, для этого есть Уголовный кодекс. Закон, наверное, даже и не юристом составлен.
Конечно, с помощью данного закона можно угрожать его применением любому лицу. На кого возбуждены дела – частично знаем, частично не знаем. Любое лицо можно привлечь по данному закону о сепаратизме», – сказал Красносельский.
Он пообещал, что Тирасполь примет ответные меры, если Кишинев применит закон о сепаратизме.
«В случае задержания хоть одного гражданина ПМР, независимо от его должностного статуса, ответные меры будут со стороны Приднестровья. В этом даже не сомневайтесь. Я общаюсь, конечно, с молдавскими руководителями на том или ином уровне, я это пытаюсь объяснить. Напрямую они этот закон ещё не применяли в отношении приднестровцев, честно могу сказать, но, тем не менее, опасность, существует. Будем наблюдать. Но то, что мы будем защищать своих граждан, в этом не сомневайтесь», – сказал Красносельский.
Спасибо!
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