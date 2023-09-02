Власти Приднестровья заявили об опасности нового молдавского закона «О сепаратизме»

Закон о сепаратизме, принятый в Молдове, ущербен и приведет к эскалации конфликта с Приднестровьем.

Об этом на пресс-конференции в Тирасполе заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается закона о сепаратизме – он ущербный, недальновидный и, кроме как эскалации конфликта, он ничего не сможет больше сгенерировать.

Если Молдова себя защищает от террористов, диверсантов, для этого есть Уголовный кодекс. Закон, наверное, даже и не юристом составлен.

Конечно, с помощью данного закона можно угрожать его применением любому лицу. На кого возбуждены дела – частично знаем, частично не знаем. Любое лицо можно привлечь по данному закону о сепаратизме», – сказал Красносельский.