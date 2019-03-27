Власти Приднестровья жёстко прошлись по болтовне Додона

27.03.2019, Тирасполь, Максим Карпенко

Заявления президента Молдовы Игоря Додона о якобы наличии некоего плана по урегулированию проблемы Приднестровья – блеф, который всерьез не воспринимают ни в России, ни в США. Возможность сосуществования ПМР и РМ в едином государстве уже упущена, Додону нужно быть реалистом.

Об этом в эфире «Первого Приднестровского» заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пытался найти тех, кто этот «пакет» (предложений Додона по Приднестровью, – ред.) поддержал. В Москве я их не нашел. То есть, с кем бы я ни общался в Москве, с должностными лицами, встречи были публичными. На мой вопрос об отношении к пакету все как-то так, скромно улыбались, отмалчивались, либо говорили: «Не обращайте внимания». То есть, все понимают несерьезность этого подхода, этого пакета.

Пытался я выяснить этот же вопрос и с западными политиками, и с послом США, как с ними этот вопрос, согласован ли, поддерживают ли они этот пакет – реакция примерно такая же.

Похоже на некую самодеятельность Игоря Николаевича Додона с попыткой выдать желаемое за действительное. Некие фантазии. Я, конечно, читал данный пакет задолго до его публичности. Ну, смешно», – сказал Красносельский.

Он напомнил, что за 30 лет после распада СССР в Приднестровье и Молдове выросли целые поколения людей, которые ни дня не жили в едином государстве.

«Уже почти 30-ть лет мы живем отдельно. Есть и исторические аспекты нашей независимости, и практические аспекты, и их игнорировать просто нельзя, это глупо.

Приднестровье появилось в результате развала Советского Союза, это факт. Был такой парад суверенитетов. Вначале прибалтийские республики заявили о независимости, Молдова, Грузия и так далее. В погоне за этой независимостью многие Верховные Советы, парламенты стали принимать соответствующие решения.

Так и Молдова. 23 июня 1990 года приняла известные две декларации. Первые две декларации они заявили о выходе из состава СССР и верховенстве законов Молдавии над законами Советского Союза, они использовали принцип Устава ООН, дающий право народов на самоопределение. Ну, понятно, это общая погоня за независимостью.

Тем не менее, вторая декларация, которая была принята, и эта декларация дала нам свою независимость – этой декларацией Молдова юридически отказалась от Приднестровской Молдавской Республики. Согласно второй декларации, на основании признании ничтожности пакта «Молотова-Риббентропа», парламент Молдовы заявил о незаконности создания Молдавской ССР.

Напоминаю, что Молдавская ССР была создана в 1940-м году после пакта «Молотова-Риббентропа» и решения Сталина, согласно которого именно Бессарабию присоединяли к МАССР. Нынешнюю Молдову к нынешнему Приднестровью. Если парламент признал эту сделку ничтожной, недействительной, то, естественно, стороны откатываются на уровень 40-го года. То есть, юридически Молдова отказалась от нас.

Я более чем уверен, что любой суд независимый, международный, признает однозначно нашу независимость. В этом есть основа нашей независимости», – заявил Красносельский.

Сегодня, по его словам, любой вариант воссоединения с Молдовой не привлекателен для ПМР.

«Приднестровские политики и приднестровский народ все равно пытались найти формы совместного проживания. Именно мы предлагали формулы конфедерации, федеративного устройства, именно мы пошли на подписание так называемого «плана Козака», где выстраивалось федеративное устройство Республики Молдова и Приднестровье было в составе. Но молдавская сторона всегда отказывалась от этого процесса. Кроме того, в 2003-м году работала совместная Конституционная комиссия по разработке единого законодательства. Господин Воронин разрушил этот механизм. То есть, нас всегда заставляли быть независимыми.

После того, как Молдова вышла из переговорного процесса после того, как была разрушена работа этой комиссии, тогда состоялся референдум, в 2006-м году, где народ высказался единогласно за независимость ПМР с дальнейшим сближением и вхождением в состав Российской Федерации. Но самое главное – независимость. За 30-ть лет выросли поколения, которые ни дня не жили в едином государстве», – сказал президент Приднестровья.

Напомним, что президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.