Власти Приморья обрекли на мучения сотни российских дальнобойщиков возле китайской границы

26.10.2020, Москва, Елена Острякова

Шестой день продолжается забастовка российских дальнобойщиков на китайской границе в пункте пропуска «Пограничный» в Приморье.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пробке стоит более 500 машин.

Водители грузовиков требуют от правительства Приморья обеспечить возможность оперативного тестирования на COVID-19 неподалеку от погранперехода. Китайские власти обязали автоперевозчиков предоставлять справки об отсутствии заболевания коронавирусом, но проводят собственное тестирование и нередко не пропускают грузовики, утверждая, что водители больны.

Состоявшаяся встреча представителей грузоперевозчиков с должностными лицами правительства Приморского края и таможенных органов результатов не дала.

Есть у водителей претензии и к таможне. Китайская сторона готова принимать по 30 машин в день, для российской обеспечить проезд 10 грузовиков – уже хороший показатель.

На переговорах власти предложили пускать по 15 машин в сутки, но водителей это ожидаемо не устроило. Кроме того, чиновники так и не решили проблему оперативного получения на месте справок об отсутствии COVID-19.

Озвученное властями предложение пропускать на китайскую территорию по 15 машин в день бастующих водителей не устроило.

Водители продолжают настаивать на требовании обеспечить проход максимального количества грузового автотранспорта через пункты пропуска и намерены продолжать забастовку.