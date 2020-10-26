26.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Китай, Конфликт, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Транспорт
Просмотров:

Власти Приморья обрекли на мучения сотни российских дальнобойщиков возле китайской границы


Шестой день продолжается забастовка российских дальнобойщиков на китайской границе в пункте пропуска «Пограничный» в Приморье.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В пробке стоит более 500 машин.

Водители грузовиков требуют от правительства Приморья обеспечить возможность оперативного тестирования на COVID-19 неподалеку от погранперехода. Китайские власти обязали автоперевозчиков предоставлять справки об отсутствии заболевания коронавирусом, но проводят собственное тестирование и нередко не пропускают грузовики, утверждая, что водители больны.

Состоявшаяся встреча представителей грузоперевозчиков с должностными лицами правительства Приморского края и таможенных органов результатов не дала.

Есть у водителей претензии и к таможне. Китайская сторона готова принимать по 30 машин в день, для российской обеспечить проезд 10 грузовиков – уже хороший показатель.


На переговорах власти предложили пускать по 15 машин в сутки, но водителей это ожидаемо не устроило. Кроме того, чиновники так и не решили проблему оперативного получения на месте справок об отсутствии COVID-19.

Озвученное властями предложение пропускать на китайскую территорию по 15 машин в день бастующих водителей не устроило.

Водители продолжают настаивать на требовании обеспечить проход максимального количества грузового автотранспорта через пункты пропуска и намерены продолжать забастовку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть