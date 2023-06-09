Власти продолжают на всякий случай готовить Крым к обороне

Крым полностью готов отразить любую атаку с суши, а единственной уязвимой точкой остаются БПЛА. Но и в этом плане приобретается новая техника, способная на подлете обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что цель пока контрнаступления до конца непонятная. Я думаю, что враг щупает нас по всем направлениям, и решение будет принимать в последний момент, условно за час. Во-первых, и с точки зрения сокрытия информации, и с точки зрения эффекта неожиданности. Поэтому они достаточно мобильны с точки зрения переброски резервов на различные направления», – отметил он.

По оценке Аксёнова, ситуация в Белгороде была предсказуема. Почему не было соответствующей реакции Минобороны, до сих пор не понятно.

«Опять же не могу, не хочу комментировать. У меня есть своё мнение в данном случае по процессу, я тоже докладываю руководству, что я считаю. Связь с Вячеславом Владимировичем Гладковым мы поддерживаем со второго дня того, что происходило. Помощь Белгородской области, с точки зрения того, чтобы принять детей, окажем. Он человек ответственный, он действительно там выкладывается. Однако всё равно прерогатива принять решение там в руках военных. Опять же, не хочу комментировать подходы, почему там так получилось, не хочу разбирать ситуацию. Я ещё раз говорю – есть своё мнение, своя позиция. Важно понять, что сегодня любой инструмент, который будет способствовать тому, чтобы противник не мог никак физически, никакими силами ни одного, ни двух человек попасть на территорию нашей страны, такие меры должны быть предприняты», – уверен глава Крыма.

Он считает, что, как и на гражданской службе, проблема в вовлеченности руководителей в процессы на местах.

«Если эти начальники, которые отвечают непосредственно за оборону, а это и военные, и в принципе те, на кого это возложено, будут находиться на местах, видеть, кто находится, кто закреплён и так далее, выезжать туда на место убедиться, понимают ли подчинённые и коллеги зону своей ответственности, довольны и понимают ли ту фортификацию, которая выставлена согласно этой позиции», – пояснил Аксёнов.

Что касается Крыма, то здесь весь мобилизационный резерв проходит подготовку, а сохранённое с 2014 года ополчение распределено по зонам ответственности и знает свою локацию.

«Наше крымское ополчение сейчас, в нынешних условиях, опять же не могу говорить, какое количество сил и средств, но оно достаточно более чем для выполнения задач по защите Крыма, оно сформировано. У нас все командиры уже назначены, все командиры вместе с военными, с правоохранительными органами побывали в своих зонах ответственности, выезжали все по Крыму непосредственно на все линии фортификации, все закрепились там, все в связи и взаимодействии. Я сам занимаюсь тоже этой координацией, и у нас сильный блок, сильные представители всех силовых структур – Министерства обороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, команда хорошая собралась, понимаем друг друга все с полуслова. Весь личный состав всех подразделений предписан-расписан, знает не просто на бумаге, а мы за это время все убедились, что все понимают, где их зона ответственности, кто, что делает в данном случае. Плюс у нас там технические средства и средства инженерной защиты применены в достаточном количестве для того, чтобы крымчане были спокойны за судьбу российского Крыма. Поэтому Крым наш, российский, так было и так будет всегда. Никому здесь ничего не светит. А так задача, конечно, наша в первую очередь ребятам помочь на передовой. Я считаю, что лучшая оборона России в целом должна строиться на передке. То есть мы-то в Крыму готовы, но считаю по стратегии самый лучший бой тот, который не состоялся», – заключил Аксёнов.